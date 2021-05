ATP - Parme : Le premier billet pour la finale revient à Marco Cecchinato

Avant de défier Yasutaka Uchiyama au premier tour de Roland-Garros, Marco Cecchinato aura l’opportunité de remporter le titre à Parme. L’Italien s’est, en effet, qualifié pour la finale en Emilie-Romagne aux dépens de Jaume Munar. Breaké d’entrée après avoir laissé échapper trois balles pour prendre le service de l’Espagnol, le 104eme joueur mondial a recollé à trois jeux partout… pour mieux perdre à nouveau son service ensuite. Ecartant une balle de set, Marco Cecchinato a su revenir à cinq jeux partout pour ensuite survoler le jeu décisif, conclu en remportant six points consécutivement. Mais Jaume Munar, qui restait sur un succès net face à Richard Gasquet, a immédiatement réagi et, sans jamais être pris au dépourvu sur sa propre mise en jeu, a breaké deux fois l’Italien pour égaliser à une manche partout à sa première occasion. La dernière manche a été l’exact opposé de la deuxième. En effet, Marco Cecchinato a immédiatement mis sous pression son adversaire pour mener trois jeux à rien. Sauvant une balle de débreak dans la foulée, l’Italien a eu l’occasion de creuser l’écart mais il n’y est parvenu qu’au dernier moment pour conclure à sa première balle de match (7-6, 1-6, 6-1 en 2h42’).



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



Demi-finales

Korda (USA) - Paul (USA, n°6)

Cecchinato (ITA, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (2), 1-6, 6-1



Quarts de finale

Korda (USA) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-3, 6-3

Paul (USA, n°6) bat Struff (ALL, n°4) : 6-2, 6-4

Cecchinato (ITA, WC) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-3, 6-1

Munar (ESP) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-1, 6-1



Huitièmes de finale

Korda (USA) bat Sonego (ITA, n°1) : 6-1, 7-5

Nishioka (JAP, n°8) bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-2

Struff (ALL, n°4) bat Cobolli (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 7-6 (2)

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-3



Cecchinato (ITA, WC) bat Bedene (SLO, n°7) : 7-5, 6-2

Gombos (SLQ, LL) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°3) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Gasquet (FRA, n°5) bat Martinez (ESP, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°2) : 7-5, 3-1, abandon



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Korda (USA) bat Seppi (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, n°8) bat Querrey (USA) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) bat Giron (USA) : 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Vesely (RTC) bat Johnson (USA) : 7-6 (7), 6-2

Paul (USA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4



Bedene (SLO, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-4, 7-6 (8)

Cecchinato (ITA, WC) bat Brancaccio (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Gombos (SLQ, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (4), 5-7, 6-3

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) bat Altmaier (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Simon (FRA) : 6-0, 6-4

Munar (ESP) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Paire (FRA, n°2) - Bye