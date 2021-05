ATP - Parme : Gasquet victorieux pour son entrée en lice

Après une journée de lundi annulée par la pluie, le tournoi ATP de Parme a pu reprendre ses droits. Et ça a souri à Richard Gasquet. Le Biterrois, tête de série numéro 5, a lancé sa semaine en Emilie-Romagne par un succès sur le qualifié allemand Daniel Altmaier. Breakant d’entrée pour mener trois jeux à rien, le 51eme mondial a toutefois vu son adversaire revenir à trois jeux partout, non sans écarter deux nouvelles balles de break. Richard Gasquet a alors repris sa marche en avant, enchaînant une nouvelle fois trois jeux consécutifs pour sceller le sort de la première manche. Un ascendant que le Tricolore n’a pas démenti en convertissant sa première balle de break, dans le cinquième jeu. Absolument pas inquiété sur son service par le 145eme joueur mondial, Richard Gasquet a conclu la rencontre sur la mise en jeu de ce dernier, à sa troisième balle de match (6-3, 6-3 en 1h21’). Un succès qui lui permettra de défier en huitièmes de finale soit son compatriote Gilles Simon, soit le qualifié espagnol Pedro Martinez.

Nishioka répond également présent

Tête de série numéro 8, Yoshihito Nishiola a dû se reprendre pour aller chercher la victoire au bout du jeu décisif de la troisième manche face à Sam Querrey (3-6, 6-3, 7-6 en 2h00’). Un succès qui lui permet de rejoindre en huitièmes de finale Lorenzo Musetti, qui a pris le meilleur sur un autre joueur italien, Gianluca Mager (4-6, 6-1, 6-2 en 1h45’). Andreas Seppi, quant à lui, a chuté en deux manches face à Sebastian Korda (6-3, 6-4 en 1h21’), qui sera le premier adversaire de la tête de série numéro 1 du tournoi, Lorenzo Sonego. Marco Cecchinato, tombeur de son compatriote Raul Brancaccio (6-3, 7-6 en 1h42’), devra en découdre au tour suivant avec la tête de série numéro 7 Aljaz Bedene ou avec son compatriote Salvatore Caruso.



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Korda (USA) bat Seppi (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, n°8) bat Querrey (USA) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) bat Giron (USA) : 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Johnson (USA) - Vesely (RTC)

Paul (USA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4



Bedene (SLO, n°7) - Caruso (ITA)

Cecchinato (ITA, WC) bat Brancaccio (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Ruusuvuori (FIN) - Gombos (SLQ, LL)

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) bat Altmaier (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Simon (FRA) - Martinez (ESP, Q)

Munar (ESP) - M.Ymer (SUE, Q)

Paire (FRA, n°2) - Bye