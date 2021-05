Deux quarts de finale d'affilée ! Il faut remonter à l'automne 2018 pour voir Richard Gasquet accomplir une telle performance, avec son enchaînement quart à Metz - demie à Tokyo. Après Lyon la semaine dernière, le joueur français de bientôt 35 ans (51eme) se retrouve de nouveau parmi les huit derniers joueurs d'un tournoi, du côté de Parme. Il s'est imposé 6-3, 3-6, 6-3 en 2h22 contre le qualifié espagnol Pedro Martinez (102eme), qui avait éliminé Gilles Simon mardi. Gasquet a alterné le bon et le moins bon lors de cette partie, à l'image de son service (6 aces, 4 doubles-fautes, 3 breaks concédés), et a remporté le premier set en breakant à 2-1 et a perdu le deuxième en se faisant breaker à 2-3. Dans le troisième, le Français a mené 3-0, puis Martinez est revenu à 3-3, avant de craquer à 4-3. Pour son deuxième quart de suite, Richard Gasquet sera opposé à Jaume Munar. L'Espagnol, 80eme mondial, a en effet bénéficié de l'abandon de Benoit Paire (40eme). Le Français, mené 7-5, 3-1 après 1h28 de jeu, a préféré jeté l'éponge, pour une raison encore inconnue. Sans doute a-t-il ressenti une gêne physique et ne veut-il prendre aucun risque à quatre jours du coup d'envoi de Roland-Garros. Paire avait pourtant mené 3-1 dans le premier set, avant de voir l'Espagnol revenir à 3-3, puis Munar a manqué deux balles de set à 5-4, mais pas les deux suivantes à 6-5. Paire a encore été breaké à 1-1 dans la deuxième manche, puis a encaissé un jeu blanc, avant d'abandonner.

Struff dans la douleur, Ramos-Vinolas au tapis

Jan-Lennard Struff a dû batailler pendant 2h21, mais il sera bien au rendez-vous des quarts de finale du tournoi de Parme, dont il est la tête de série n°4. Le joueur allemand, 42eme mondial, a éliminé l'invité italien Flavio Cobolli (429eme) sur le score de 6-4, 4-6, 7-6 en souffrant énormément, notamment au service (6 doubles-fautes, 4 breaks concédés sur 4 occasions). Il a réussi à remporter le premier set après avoir été mené 4-2, puis a gagné le deuxième en perdant deux fois son service. Dans la troisième manche, Struff a mené 4-2, puis Cobolli a égalisé à 4-4 avant de sauver deux balles de match à 5-4, et tout s'est finalement joué au tie-break, où l'Allemand s'est imposé 7-2. Si la tête de série n°4 est passée, ce n'est pas le cas de la n°5, Albert Ramos-Vinolas. L'Espagnol, 38eme mondial, a subi la loi du 87eme, le lucky-loser Norbert Gombos, qui l'a emporté 6-3, 6-7, 6-2 en 2h38 grâce notamment à 8 aces. "ARV" a perdu le premier set après avoir pourtant mené 3-1, puis a gagné le deuxième en remportant le tie-break 7-4, avant de se faire breaker à 3-2 et 5-2 (jeu blanc) dans le troisième.



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Sonego (ITA, n°1) - Korda (USA)

Musetti (ITA) - Nishioka (JAP, n°8)

Struff (ALL, n°4) bat Cobolli (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 7-6 (2)

Vesely (RTC) - Paul (USA, n°6)



Bedene (SLO, n°7) - Cecchinato (ITA, WC)

Gombos (SLQ, LL) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°3) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Gasquet (FRA, n°5) bat Martinez (ESP, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°2) : 7-5, 3-1, abandon



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Korda (USA) bat Seppi (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, n°8) bat Querrey (USA) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) bat Giron (USA) : 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Vesely (RTC) bat Johnson (USA) : 7-6 (7), 6-2

Paul (USA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4



Bedene (SLO, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-4, 7-6 (8)

Cecchinato (ITA, WC) bat Brancaccio (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Gombos (SLQ, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (4), 5-7, 6-3

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) bat Altmaier (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Simon (FRA) : 6-0, 6-4

Munar (ESP) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Paire (FRA, n°2) - Bye