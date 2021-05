ATP - Parme : Gasquet a pris une fessée !

Le pire timing pour Gasquet



Munar movin' on@jamunar_38 defeats Gasquet 6-1 6-1 in just 48 minutes to move into the Parma semi-finals pic.twitter.com/Bvy4RwzksX

— Tennis TV (@TennisTV) May 27, 2021

PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

Quarts de finale

Gasquet (FRA, n°5)

Huitièmes de finale

Gasquet (FRA, n°5)

Paire (FRA, n°2)

1er tour

Gasquet (FRA, n°5)

Simon (FRA)

Paire (FRA, n°2)

Si même Richard Gasquet s'y met... A l'aube de Roland-Garros (30 mai au 13 juin), le tennis français fait une fois de plus grise mine, avec les sorties de piste sur la seule journée de mercredi de Gaël Monfils, Jérémy Chardy (à Belgrade) et Benoît Paire (à Parme). Gasquet, sorti d'entrée à Rome comme il l'avait déjà été, quinze jours plus tôt, à Barcelone semblait lui avoir sorti brièvement la tête de l'eau en parvenant en quarts de finale deux semaines de suite, à Lyon (défaite contre Karen Khachanov) et donc ce jeudi en quarts de finale, à Parme. Malheureusement pour le Biterrois qui s'était rappelé dans le Rhône aux meilleurs moments de sa carrière en s'offrant un exploit de taille face à Diego Schwartzman, 10eme mondial,, probablement encore marqué par son marathon de la veille (victoire en 2h22 contre Pedro Martinez). Breaké d'entrée dans les deux sets, Gasquet n'a pas vu le jour jeudi face au modeste Munar, dont le seul fait d'arme cette saison était une finale perdue à Marbella en avril dernier face à Pablo Carreno-Busta. Sur sa route, le bourreau de Gasquet avait écarté Fabio Fognini. En revanche, il n'avait pas pesé lourd un mois plus tôt contre ce Schwartzman que le Français avait dompté assez aisément à Lyon. Avant de connaître cette violente rechute dont il se serait bien passé à trois jours de mettre le cap sur la Porte d'Auteuil.Korda (USA) - Nishioka (JAP, n°8)Struff (ALL, n°4) - Paul (USA, n°6)Cecchinato (ITA, WC) - Gombos (SLQ, LL)bat: 6-1, 6-1bat Sonego (ITA, n°1) : 6-1, 7-5bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-2bat Cobolli (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 7-6 (2)bat Vesely (RTC) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-3bat Bedene (SLO, n°7) : 7-5, 6-2bat Ramos-Vinolas (ESP, n°3) : 6-3, 6-7 (4), 6-2bat Martinez (ESP, Q) : 6-3, 3-6, 6-3bat: 7-5, 3-1, abandon- Byebat Seppi (ITA, WC) : 6-3, 6-4bat Mager (ITA) : 4-6, 6-1, 6-2bat Querrey (USA) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)- Byebat Giron (USA) : 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)bat Johnson (USA) : 7-6 (7), 6-2bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4bat Caruso (ITA) : 6-4, 7-6 (8)bat Brancaccio (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (5)bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (4), 5-7, 6-3- Byebat Altmaier (ALL, Q) : 6-3, 6-3bat: 6-0, 6-4bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 7-6 (5)- Bye