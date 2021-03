ATP - Paire : "Reprise du sport après cinq semaines d'arrêt !"

T. Nadal : "Il ne rend pas service au tennis, et à lui non plus"

Il vous avait manqué, le revoilà ! Quatre jours après avoir célébré sa défaite en levant les bras contre Lorenzo Musetti, pour son entrée en lice au Masters 1000 de Miami (6-3, 6-3), Benoit Paire est enfin de retour en France. Et même chez lui, près d'Avignon puisqu'il s'est situé à Théziers, commune située entre sa ville de naissance et Nîmes."Reprise du sport après cinq semaines d'arrêt ! Ça fait du bien." Puis, accompagnant son hashtag "Je suis fort mentalement", il montre le McDonald's situé tout près de lui : "Craque pas Benoit, craque pas !" Toujours plus génial ou insupportable, ou peut-être un peu des deux, chacun continuera de se faire sa propre opinion.Pour rappel, durant ces fameuses cinq semaines sans sport, le 33eme joueur mondial vient d'enchaîner les tournois de Cordoba, Buenos Aires, Santiago, Acapulco et donc Miami, s'inclinant à chacun de ses premiers matchs sauf lors de la première compétition (vainqueur de Nicolas Jarry à Cordoba, avant de perdre au tour suivant).Benoit Paire, toujours troisième joueur français derrière Gael Monfils (n°14 mondial) et Ugo Humbert (n°30), n'a cessé de défrayer lourdement la chronique durant tout le mois de mars. D'abord lors de son match à Buenos Aires contre Dario Cerundolo, où il a craché sur la ligne après une décision arbitrale litigieuse, puis terminé par des doubles fautes volontaires. Et enfin avec, ce qui lui a notamment valu les remontrances de Toni Nadal (pour Antena 3 Deportes) : "Il ne rend pas service au tennis, et à lui non plus. C'est accorder peu de valeur à l'effort. S'il est fatigué, qu'il le garde pour lui. Ce qui est anormal, c'est de ne pas se battre."