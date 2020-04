ATP : Paire rejoint la compétition de Mouratoglou

A partir du 16 mai prochain, et pendant cinq week-ends d’affilée, dix joueurs vont s’affronter (soit 50 matchs), à huis clos, dans l’Académie Patrick Mouratoglou près de Nice. L’entraîneur de Serena Williams a annoncé le lancement de cet « Ultimate Tennis Showdown » samedi, avec la présence de deux joueurs, David Goffin et Alexei Popyrin (dont le père est à l’origine du projet aux côtés de Mouratoglou), qui résident sur la Côte d’Azur. Le Belge, 10eme mondial, et l’Australien, 103eme, ont été rejoints ce lundi par le Français Benoit Paire, 22eme mondial. Le nom des sept autres joueurs n’a pas encore été dévoilé, mais les rumeurs évoquent la présence de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Lucas Pouille ou Fabio Fognini, tous basés non loin de Nice en cette période de confinement.

Des mesures sanitaires drastiques pour l'UTS

Rappelons que les circuits ATP et WTA sont suspendus au moins jusqu’au 12 juillet, mais que Patrick Mouratoglou a souhaité lancer ce tournoi, qui débutera cinq jours après le début du déconfinement en France, avec toutes les mesures de précaution possible. Ainsi, il n’y aura ni public, ni coach, ni famille sur le court, les ramasseurs de balles porteront des gants, les joueurs auront chacun leurs balles et ne se croiseront pas au changement de côté. « Après ces 50 matchs, on fera le point, sur ce que les gens ont aimé ou pas aimé. Ce n’est pas un one-shot. L’UTS va durer toute la saison, et pour plusieurs années. Les joueurs gagneront des points, de l’argent, et il y aura un champion », a fait savoir Patrick Mouratoglou. L’ATP n’a pas encore réagi à la création de ce circuit.