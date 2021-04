ATP : Paire forfait pour le tournoi d'Estoril

Estoril update:

OUT: Paire

IN: Verdasco

Next: Cuevas

— Entry List Updates (@EntryLists) April 20, 2021

Paire : « Tu fais un coup gagnant, pas un bruit »

Benoît Paire a besoin d'une pause. Inscrit au tournoi d'Estoril (26 avril - 2 mai), le Français s'est retiré. Le 35eme mondial sera remplacé par l'Espagnol Fernando Verdasco (37 ans), 71eme joueur mondial.En attendant, Paire devrait être rapidement de retour sur un court ATP de tennis, dans la mesure où il reste bel et bien inscrit pour le Masters 1000 de Madrid (30 avril - 9 mai), le Masters 1000 de Rome (9 - 16 mai) sans oublier le tournoi ATP 250 de Genève (16 - 22 mai). A Madrid, comme c'est d'ailleurs déjà le cas du côté de Barcelone, qui se joue actuellement, du public sera présent. De quoi certainement motiver Benoît Paire, qui se plaignait justement, ces derniers temps, d'être obligé de jouer entouré de tribunes vides.Ses fameuses déclarations remontent à sa participation au dernier Masters 1000 de Monte-Carlo. Lors d'une conférence de presse, à ce sujet, le Français avait alors notamment déclaré : «Se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue alors que c'est le meilleur tournoi du monde. Tu fais un coup gagnant, pas un bruit. Tu fais une faute directe, c'est la même chose, zéro ambiance. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m'en fous. J'ai plus l'étincelle. Quand je suis sur le court, je suis malheureux. J'ai pris 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille, après je rentre chez moi. On parle de magie, mais quel plaisir il y a à jouer ? Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je ne mets pas mon masque, que je n'en ai rien à foutre du Covid, et là je me sens heureux. »