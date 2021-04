ATP : Paire et Fognini rappelés à l'ordre par leur sponsor commun

"Parfois, un membre de la famille peut oublier l'importance des valeurs"

Les incartades de Benoit Paire et Fabio Fognini exaspèrent Babolat, l'équipementier des deux joueurs très en vue en ce moment, mais pas forcément pour les bonnes raisons... La firme française,, s'est fendue d'un communiqué officiel sur le sujet : "Nous les avons informés que nous n'approuvions pas leur comportement. Nous réaffirmons nos valeurs et l'importance de les respecter. Nous réfléchirons plus en détail aux suites à donner, et nous verrons ensemble comment les accompagner."Le Français, qui ne cesse de trimballer une attitude totalement désintéressée sur le court, enchaîne les monologues, les doubles fautes volontaires et même les crachats envers les arbitres. Tout en révélant une honnêteté désarmante à propos du tennis en mode Covid, lors de ses diverses interventions médiatiques... Un cocktail perdant qui vient de le priver également des Jeux Olympiques, sur décision de la FFT. Quant à l'Italien, il vient d'être disqualifié à Barcelone pour avoir insulté un juge de ligne, après avoir déjà écopé d'un point de pénalité la semaine précédente à Monte-Carlo en double, après avoir parlé de manière incorrecte à l'arbitre (en utilisant quatre fois le terme "connerie").Ironie du sort,, à Rio, où Paire avait déjà été exclu pour mauvaise conduite (après sa défaite en trois sets face à Fognini, au deuxième tour). "Chez Babolat, le tennis coule dans nos veines, introduit l'entreprise dans son message en guise de morale. Nous croyons en la force de notre sport et nous défendons ses valeurs de respect, fair-play, esprit d'équipe, amitié et plaisir du jeu. Parfois, un membre de la famille peut traverser une période difficile, oublier l'importance de ces valeurs et de l'exemple que nous devons donner à tous les fans."