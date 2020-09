ATP : Paire a été testé négatif lundi

Des nouvelles de @benoitpaire... je crois qu’il est au bout de sa vie le pauvre 😭 #USOpen pic.twitter.com/t5Y5Hxq8JU

Benoit Paire a-t-il bel et bien été contaminé par le coronavirus ? La question se pose, puisque le tennisman, qui ne ressent aucun symptôme, affirme qu’il a été testé négatif lundi, alors qu’il avait été testé positif deux jours plus tôt, ce qui a contraint les organisateurs de l'US Open à l’exclure du tournoi. Confiné dans sa chambre d’hôtel à New York, avec vue sur le parking et sans aucun contact avec l’extérieur (le ménage n’est d’ailleurs pas fait dans sa chambre et le tennisman français n’a pas caché le bazar qui y régnait après quatre jours de confinement), Benoit Paire a raconté son quotidien dans un live Instagram ce mercredi.

« Je suis évidemment très frustré de pas faire l’US Open mais ce sont les règles. Je n’ai pas le droit de sortir de ma chambre, les fenêtres sont condamnées, je vais prendre mon mal en patience. J’ai d’ailleurs été testé négatif sur le dernier test il y a deux jours mais je dois en faire à nouveau, je me sens très bien, je n’ai vraiment aucun symptôme. Je suis en quarantaine jusqu’à mardi, il me reste six jours. Six jours de Fornite et de Fifa, je progresse, mais physiquement je régresse. Si vous avez des conseils pour Netflix, n’hésitez pas, car je commence à avoir fait le tour », a déclaré le Français, qui a annoncé que son prochain tournoi serait le Masters 1000 de Rome.

Contraint à l’abandon dès son premier match au Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à New York) et privé d’US Open, l’Avignonnais regrette sans doute d’avoir traversé l’Atlantique…