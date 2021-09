ATP - Nur-Sultan : Première finale pour Duckworth

Mieux vaut tard que jamais, et à 29 ans, James Duckworth va disputer la première finale de sa carrière sur le circuit ATP. L'Australien, 65eme joueur mondial, a bien fait de faire le déplacement à Nur-Sultan au Kazakhstan, où il a éliminé ce samedi en demi-finale la tête de série n°8 et 52eme mondial, le Biélorusse Ilya Ivashka : 6-3, 7-6. Alors que les deux hommes s'étaient affrontés deux fois cette année, sur le gazon de Stuttgart et Halle, et que chacun s'était imposé en trois sets, Duckworth n'a eu besoin que de deux sets sur les courts en dur du tournoi kazakh. Il a remporté la première manche en breakant à 2-1 et en sauvant la seule balle de break qu'il a eu à défendre. Puis Ivashka s'est réveillé dans la deuxième et a mené 3-1, mais Duckworth a débreaké immédiatement (3-3), avant de sauver deux balles de set à 5-4, et finalement l'emporter au tie-break (7-4). En finale, l'Australien sera opposé au Sud-Coréen Soonwoo Kwon ou au Kazakh Alexander Bublik.



NUR-SULTAN (Kazakhstan, ATP 250, dur intérieur, 462 054€)

Tenant du titre : John Millman (AUS)



Demi-finales

Duckworth (AUS) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 7-6 (4)

Kwon (CdS) - Bublik (KAZ, n°2)



Quarts de finale

Ivashka (BIE) bat Ruusuvuori (FIN) : 4-6, 6-4, 6-1

Duckworth (AUS) bat Millman (AUS, n°5) : 6-4, 6-4

Kwon (CdS) bat Djere (SER, n°7) : 7-6 (4), 2-6, 6-0

Bublik (KAZ, n°2) bat Taberner (ESP) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Ruusuvuori (FIN) bat Karatsev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-4

Ivashka (BIE) bat Skatov (KAZ, WC) : 6-2, 6-3

Duckworth (AUS) bat Krajinovic (SER, n°4) : 7-6 (2), 6-3

Millman (AUS, n°5) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



Djere (SER, n°7) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Kwon (CdS) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Gerasimov (BIE) : 5-7, 7-6 (5), 7-5

Bublik (KAZ, n°2) bat Kecmanovic (SER) : 2-6, 6-3, 7-5



Premier tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Bonzi (FRA) : 6-2, abandon

Skatov (KAZ, WC) bat Seppi (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Duckworth (AUS) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (3), 6-1

Munar (ESP) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (6)

Millman (AUS, n°5) bat Popko (KAZ, Q) : 3-6, 6-1, 6-4



Djere (SER, n°7) bat Galan (COL) : 6-4, 3-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Polmans (AUS, Q) : 6-4, 2-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Paire (FRA, n°6) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Berankis (LIT) : 7-5, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Verdasco (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°2) - Bye