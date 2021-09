ATP - Nur-Sultan : La surprise Kwon

Il y avait eu Hyung-Taik Lee à Sydney en 2003, il y aura également Soonwoo Kwon à Nur-Sultan en 2021. Pour la deuxième fois de l'histoire, un joueur sud-coréen a remporté un tournoi ATP, et c'est donc au Kazakhstan que le natif de Séoul a ouvert son palmarès ce dimanche. Agé de 23 ans et 82eme mondial, Kwon était opposé en finale à un joueur qui disputait également sa toute première finale, l'Australien James Duckworth (29 ans, 65eme). Kwon, tombeur de trois têtes de série durant la semaine, dont le n°2, le Kazakh Alexander Bublik, s'est imposé 7-6, 6-3 en 1h37. C'est lui qui s'est procuré la seule balle de break du premier set, à 4-4, mais il l'a manquée, et c'est finalement au tie-break qu'il a fait la différence, en l'emportant 8-6 après avoir sauvé trois balles de set.

Dans la deuxième manche, Kwon a été breaké d'entrée, mais il a réagi immédiatement (1-1). Puis il est parvenu à prendre de nouveau le service de l'Australien, pourtant auteur de 10 aces lors de ce match, à 3-2, avant de conclure sur sa troisième balle de match. Kwon, grâce à ce premier titre, sera 57eme mondial lundi, juste derrière son adversaire du jour. Il va désormais prendre le chemin de San Diego, où l'attend Dan Evans au premier tour mardi. Duckworth, quant à lui, sera à Sofia, où il défiera Emil Ruusuvuori.

Magnificent 🙌



Kwon Soonwoo wins his first ever ATP Tour Final with a 7-6 6-3 victory over Duckworth at the #AstanaOpen! pic.twitter.com/hXMF0ma7Nc