Cette fois, Emil Ruusuvuori a eu le mérite de résister. Malheureusement pour le jeune Finlandais de 22 ans, l'issue a été la même. Et comme à Winston-Salem en août dernier en demi-finales, c'est de nouveau Ilya Ivashka qui est sorti du court en vainqueur, ce vendredi en quarts de finale du tournoi kazakh de Nur-Sultan. Expéditif en Caroline du Nord, le Biélorusse a souffert cette fois (4-6, 6-4, 6-1, 2h52 de jeu) pour se débarrasser de Ruusuvuori. Le 82eme mondial a d'ailleurs remporté la première manche face au 54eme au classement, alors que ce dernier avait mieux entamé la rencontre en menant 4-2 face à celui à qui il avait fermé les portes de la finale en août dernier.

Millman ne fera pas le doublé

Prémices de la suite de ce quart de finale, qui a vu Ivashka, vainqueur à Winston-Salem à 27 ans de son premier titre sur le circuit, reprendre le dessus sur son adversaire. Après avoir tenu tête au Biélorusse lors d'une deuxième manche très accrochée, Ruusuvuori, qui avait profité de l'abandon de Benjamin Bonzi, malade, au premier tour, n'a en revanche plus existé dans le dernier set, nettement dominé par le futur adversaire pour une nouvelle finale de l'Australien James Duckworth. John Millman, tenant du titre, s'est incliné en deux sets (6-4, 6-4) face à son compatriote. Le 48eme mondial et tête de série numéro 5 voit du même coup s'envoler ses rêves de doublé.



NUR-SULTAN (Kazakhstan, ATP 250, dur intérieur, 462 054€)

Tenant du titre : John Millman (AUS)



Demi-finales

Ivashka (BIE) - Duckworth (AUS)

Djere (SER, n°7) ou Kwon (CdS) - Taberner (ESP) ou Bublik (KAZ, n°2)



Quarts de finale

Ivashka (BIE) bat Ruusuvuori (FIN) : 4-6, 6-4, 6-1

Duckworth (AUS) bat Millman (AUS, n°5) : 6-4, 6-4

Djere (SER, n°7) - Kwon (CdS)

Taberner (ESP) - Bublik (KAZ, n°2)



Huitièmes de finale

Ruusuvuori (FIN) bat Karatsev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-4

Ivashka (BIE) bat Skatov (KAZ, WC) : 6-2, 6-3

Duckworth (AUS) bat Krajinovic (SER, n°4) : 7-6 (2), 6-3

Millman (AUS, n°5) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



Djere (SER, n°7) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Kwon (CdS) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Gerasimov (BIE) : 5-7, 7-6 (5), 7-5

Bublik (KAZ, n°2) bat Kecmanovic (SER) : 2-6, 6-3, 7-5



Premier tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Bonzi (FRA) : 6-2, abandon

Skatov (KAZ, WC) bat Seppi (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Duckworth (AUS) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (3), 6-1

Munar (ESP) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (6)

Millman (AUS, n°5) bat Popko (KAZ, Q) : 3-6, 6-1, 6-4



Djere (SER, n°7) bat Galan (COL) : 6-4, 3-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Polmans (AUS, Q) : 6-4, 2-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Paire (FRA, n°6) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Berankis (LIT) : 7-5, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Verdasco (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°2) - Bye