ATP - Nur-Sultan : Djere a galéré

Seul joueur tête de série en lice ce lundi au tournoi ATP 250 de Nur-Sultan, Laslo Djere (n°7) a tenu son rang, même si cela n'a pas été facile pour lui. Le 49eme joueur mondial a dû batailler pendant trois sets et 2h16 de jeu contre le 108eme, Daniel Galan, avant de s'imposer 6-4, 3-6, 6-4. Les deux joueurs n'étaient pas en grande forme au service (9 doubles-fautes pour le Serbe), et Djere a réussi six breaks et Galan cinq. Mené 2-0 d'entrée de match, la tête de série n°5 a renversé le premier set pour le remporter 6-4, puis le Colombien s’est réveillé et a mené 5-0 rapidement dans le deuxième set, avant d’égaliser à une manche partout. Tout s’est donc joué dans le troisième set, où Djere a mené 3-1 puis 4-2, mais Galan est revenu à 4-4, avant de craquer sur son dernier jeu de service. Le Serbe sera opposé en huitième au vainqueur du match Polmans-Musetti.



NUR-SULTAN (Kazakhstan, ATP 250, dur intérieur, 462 054€)

Tenant du titre : John Millman (AUS)



Premier tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Ruusuvuori (FIN) - Bonzi (FRA)

Skatov (KAZ, WC) bat Seppi (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

E.Ymer (SUE, Q) - Ivashka (BIE)



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Kukushkin (KAZ, WC) - Duckworth (AUS)

Munar (ESP) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (6)

Popko (KAZ, Q) - Millman (AUS, n°5)



Djere (SER, n°7) bat Galan (COL) : 6-4, 3-6, 6-4

Polmans (AUS, Q) - Musetti (ITA)

Kwon (CdS) - Donskoy (RUS, Q)

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Paire (FRA, n°6) - Gerasimov (BIE)

Taberner (ESP) - Berankis (LIT)

Kecmanovic (SER) bat Verdasco (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°2) - Bye