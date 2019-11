ATP : Novak Djokovic fait le bilan de sa saison

La saison de Novak Djokovic s'est terminée ce jeudi avec une défaite contre Roger Federer lors du troisième et dernier match de poule du Masters. Un revers lourd de conséquences pour Nole. Il est éliminé du tournoi des Maîtres et n'arrivera pas à retrouver sa place de numéro 1 mondial avant la fin de la saison. En conférence de presse à l'issue de cette rencontre, le Serbe a fait le bilan de son année 2019. "Une très bonne saison" estime celui qui a gagné l'Open d'Australie et Wimbledon. Mais malgré cinq titres, celui qui avait commencé l'année dans la peau du numéro 1 mondial a du céder son trône à Rafael Nadal à l'automne. Sans regret pour celui qui aurait quand même aimé mieux finir la saison. "Je ne suis pas satisfait de la façon dont j'ai terminé la saison. Evidemment, ce n'est pas comme ça que je veux jouer sur le terrain mais il faut accepter d'avoir ce genre de journées et passer à autre chose. Si je dois faire un bilan, je pense que c'était quand même une très bonne saison." Il reste au vainqueur du Masters 1000 de Paris une dernière chance de briller avant l'inter-saison : la Coupe Davis prévue la semaine prochaine à Madrid. Une opportunité pour lui de rendre cette saison encore plus belle.