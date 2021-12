ATP : Novak Djokovic a repris l'entraînement en Espagne avec les balles de l'Open d'Australie

Djokovic s’entraîne avec les balles de l’Open d’Australie

Où sera Novak Djokovic du 17 au 30 janvier prochain ? Le numéro 1 mondial continue de souffler le chaud et le froid concernant sa participation au premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2022 à Melbourne. S’il a définitivement mis fin au suspense concernant l’ATP Cup, qui démarre ce samedi à Sydney, et laissé l’équipe de Serbie participer à la compétition sans lui, Novak Djokovic laisse entier le mystère concernant ses intentions vis-à-vis de l’Open d’Australie. Alors que les autorités de l’Etat de Victoria imposent la vaccination à toute personne, joueurs compris, souhaitant entrer sur le site de Melbourne Park, le patron de Tennis Australia a préféré laisser une porte ouverte au numéro 1 mondial pendant que les représentants de la fédération australienne de tennis négocient avec l’entourage du tenant du titre. Toutefois, un nouvel indice pourrait laisser entendre que Novak Djokovic n’a définitivement pas tiré un trait sur la première levée du Grand Chelem.En effet, le compte Twitter de la SotoTennis Academy, un centre d’entraînement installé à proximité de Marbella, en Espagne, et géré par l’ancien joueur britannique Dan Kiernan, le numéro 1 mondial est présent sur place et s’entraîne. Alors qu’il était sur Belgrade ces dernières semaines avec des entraînements organisés dans la structure créée par ses soins, la donne semble avoir changé. Tout d’abord, une vidéo d’un quinzaine de secondes montre Novak Djokovic en pleine séance d’entraînement sur une surface proche de celle installée sur les courts de Melbourne Park. Ensuite, une photo prise à proximité du court d’entraînement montre que le Serbe utilise des balles sur lesquelles est inscrit le logo de l’Open d’Australie. Tout porte donc à croire que, malgré l’incertitude concernant sa participation, Novak Djokovic se prépare avec l’idée de faire le déplacement vers Melbourne presque au dernier moment. Mais, alors qu’il se refuse à communiquer sur son statut vaccinal, l’incertitude demeure quant à la défense du titre acquis en février dernier par le numéro 1 mondial.