ATP : Noah évoque le cas Paire

L'attitude de Benoît Paire, principalement sur les courts mais également en-dehors, n'en finit décidément plus de faire réagir. Après une élimination prématurée lors du récent Masters 1000 de Monte-Carlo, il avait alors notamment déclaré : « Que je gagne ou que je perde, j'en ai rien à cirer, ça me passe à des années-lumière. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m'en fous. Je n'ai plus l'étincelle. » Un comportement qui l'a aussi privé, de la part de la Fédération française de tennis, d'une sélection pour les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon, programmés du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains. A son tour, Yannick Noah s'est exprimé sur le comportement de Paire, et ce pour la toute première fois, ce dimanche, dans les colonnes du Journal du Dimanche. L'ancien tennisman a fait part de sa tristesse, à propos des écarts à répétitions de l'Avignonnais, non sans avoir également une certaine tendresse à son égard.

Noah : « J'ai beaucoup d'affection pour lui »

Pour rappel, les deux hommes se sot côtoyés à l'occasion de la Coupe Davis, lorsque Yannick Noah était le capitaine de l'équipe de France : « J'ai beaucoup d'affection pour lui. Je suis content de lui avoir donné une sélection quand j'étais capitaine de Coupe Davis (en 2018), il la méritait. Contre l'Espagne (en demi-finale), il avait apporté un point qui compte, avait joué un tennis que je rêve de le voir jouer tout le temps. Benoît avait été exemplaire alors que beaucoup pensaient qu'il allait péter un câble. J'ai découvert un mec tranquille, doux, marrant, cool... En ce moment, je vois surtout la souffrance. Celle d'un mec qui ne gagne plus. Qui est donc malheureux, et ajoute de la provocation à la frustration. Ça me fait mal car je l'adore. Il est embarqué dans une spirale négative et doit retrouver la clé. S'il atteint une finale demain, le plaisir reviendra. Avec ou sans public. »