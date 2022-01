ATP : Nishikori absent six mois !

Kei Nishikori ne voit pas le bout du tunnel. Le Japonais de 32 ans, retombé au 46eme rang mondial, qui n’a plus joué depuis le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells en octobre, avait annoncé le 6 janvier dernier son forfait pour l’Open d’Australie afin de soigner sa blessure à la hanche. Ce mardi, les nouvelles sont encore moins bonnes. L’ancien n°4 mondial (en mars 2015) va devoir se faire opérer et sera absent pendant environ six mois. « Salut tout le monde. Voici de mes nouvelles. Comme vous le savez, je n’ai pas pu jouer depuis Indian Wells en raison d’une blessure à la hanche gauche. Après avoir essayé plusieurs options de guérison, j’ai décidé, avec mon équipe médicale, de subir une arthroscopie de la hanche cette semaine. Je vais travailler aussi dur que je le peux et l’objectif est de revenir dans environ six mois. Merci à tous pour votre soutien et j’ai hâte de vous revoir sur le circuit bientôt », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Nishikori 200eme mondial cet été ?

Au mieux, on reverra donc Kei Nishikori sur les courts fin juillet, pour le début de la saison estivale américaine sur dur. L’an passé, le Japonais avait remporté 26 matchs et en avait perdu 17. Il avait eu pour meilleurs résultats une demi-finale à Washington, un quart de finale à Rotterdam, à Dubaï et aux Jeux Olympiques de Tokyo, et un huitième de finale à Roland-Garros. Il va donc perdre 870 points d'ici son retour, ce qui va le faire plonger non loin de la 200eme place au classement. Le Japonais, qui n’a pas été épargné par les blessures durant sa carrière (opération du coude droit en 2019, blessure au poignet droit en 2017, deuxième opération du coude droit en octobre 2019) reviendra t-il un jour au niveau qui lui a permis de disputer la finale de l’US Open (en 2014 contre Marin Cilic) et de remporter douze tournois ? Le doute est permis.