ATP - Newport : Thompson et Brooksby rejoignent le dernier carré

What a week for this #NextGenATP star



@brooksby_jenson storms through Gojowczyk 6-0, 6-3 to reach his first ATP Tour semi-final in Newport.



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Demi-finales



Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Alors qu'Alexander Bublik et Kevin Anderson avaient décroché leur billet pour les demi-finales du tournoi sur gazon de Newport jeudi, Jordan Thompson et Jenson Brooksby les ont rejoints ce vendredi.Il a remporté le premier set en breakant à 3-2 puis s'est procuré deux balles de match à 5-4 dans le deuxième. Mais il les a manquées, puis a sauvé une balle de set à 6-5, avant de finalement s'imposer au tie-break, sur le score de 8-6. Quant à l'Américain de 20 ans, il a dominé l'Allemand Peter Gojowczyk sur le score de 6-0, 6-3 en 1h02, en déroulant dans le premier set, puis en remportant le deuxième après avoir mené 2-0. Le Californien disputera sa toute première demi-finale sur le circuit ATP.Bublik (KAZ, n°1) - Anderson (AFS, n°8, WC)Brooksby (USA) - Thompson (AUS, n°7)bat Jung (TAI) : 6-2, 6-4bat Sock (USA, WC) : 6-7 (5), 6-2, 6-4bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3bat Cressy (USA) : 6-3, 7-6 (6)bat Karlovic (CRO, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-1bat Sandgren (USA, n°5) : 6-2, 6-2bat Nishioka (JAP, n°3) : 6-2, 6-3bat Ofner (AUT, Q) : 7-5, 7-6 (3)bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 7-5bat Pospisil (CAN, n°4) : 6-3, 6-3bat Sugita (JAP) : 6-0, 6-2bat Querrey (USA, n°2) : 6-4, 2-6, 6-2- Byebat Zapata Miralles (ESP) : 6-7 (5), 6-1, 6-4bat Schnur (CAN, Q) : 7-5, 6-7 (1), 7-6 (4)bat J.Sousa (POR) : 6-4, 7-6 (3)- Byebat Bolt (AUS, Q) : 3-6, 6-4, 6-3bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-4bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3bat Krueger (USA, Q) : 6-2, 6-2- Byebat Stebe (ALL) : 5-4 abandonbat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3bat Lorenzi (ITA) : 6-1, 6-2- Bye