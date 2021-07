ATP - Newport : Septième titre pour Anderson

This is when the hard work pays off 🏆



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Kevin Anderson aura attendu plus de deux ans mais le Sud-Africain ajoute une septième ligne à son palmarès. Sevré de titres depuis son succès à Pune en janvier 2019, le 113eme joueur mondial a eu le dernier mot face à l’Américain Jenson Brooksby en finale du tournoi ATP de Newport. Néophyte à un tel niveau de compétition, le 152eme mondial n’a pas été dominé par l’enjeu, écartant tout d’abord deux balles de break dès le quatrième jeu de la première manche, avant de manquer à son tour trois opportunités de prendre l’ascendant, réparties entre les septième et onzième jeux. Le résultat a été le recours à un jeu décisif pour départager le Sud-Africain, tête de série numéro 8 du tournoi, et l’Américain. Si Jenson Brooksby a fait la course en tête et a eu en premier une balle de set puis une deuxième, c’est bien Kevin Anderson qui a saisi sa chance en remportant les trois derniers points. Un ascendant que le 113eme joueur mondial a immédiatement conformé en convertissant sa première balle de break dans le deuxième set, dès le premier jeu. Jenson Brooksby n’a toutefois pas eu la moindre opportunité de revenir à hauteur dans cette manche mais a toutefois su remporter sa mise en jeu à chaque fois. Un statu quo qui a fini par tourner en faveur de Kevin Anderson, qui a scellé le sort de cette finale à sa deuxième balle de match (7-6, 6-4 en 2h13’).bat Brooksby (USA) : 7-6 (8), 6-4bat Bublik (KAZ, n°1) : 4-6, 7-6 (3), 7-5bat Thompson (AUS, n°7) : 6-3, 7-6 (3)bat Jung (TAI) : 6-2, 6-4bat Sock (USA, WC) : 6-7 (5), 6-2, 6-4bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3bat Cressy (USA) : 6-3, 7-6 (6)bat Karlovic (CRO, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-1bat Sandgren (USA, n°5) : 6-2, 6-2bat Nishioka (JAP, n°3) : 6-2, 6-3bat Ofner (AUT, Q) : 7-5, 7-6 (3)bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 7-5bat Pospisil (CAN, n°4) : 6-3, 6-3bat Sugita (JAP) : 6-0, 6-2bat Querrey (USA, n°2) : 6-4, 2-6, 6-2- Byebat Zapata Miralles (ESP) : 6-7 (5), 6-1, 6-4bat Schnur (CAN, Q) : 7-5, 6-7 (1), 7-6 (4)bat J.Sousa (POR) : 6-4, 7-6 (3)- Byebat Bolt (AUS, Q) : 3-6, 6-4, 6-3bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-4bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3bat Krueger (USA, Q) : 6-2, 6-2- Byebat Stebe (ALL) : 5-4 abandonbat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3bat Lorenzi (ITA) : 6-1, 6-2- Bye