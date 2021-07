Retour gagnant pour Sock



Sock and Roll 🎢

A rollercoaster for @JackSock in his first tour-level match since September of 2020!



He knocks out Bolt 3-6 6-4 6-3 to reach R2 in Newport ⚓️ pic.twitter.com/hq6zHFLZnI



— Tennis TV (@TennisTV) July 13, 2021

Anderson, Thompson en huitièmes, pas Johnson

NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

1er tour

Depuis sa défaite au deuxième tour de Roland-Garros 2020 contre Dominic Thiem, Jack Sock n'avait plus participé à un tournoi ATP. Toutefois, le circuit Challenger, sur lequel l'Américain a répété ses gammes (huit tournois de suite) depuis cette défaite de septembre 2020 contre l'Autrichien, ne semble pas avoir fait perdre son tennis ni son talent à celui qui avait connu une fin d'année 2017 en apothéose.Ils ont bien fait car l'ancien membre du Top 10 et demi-finaliste du Masters 2017, où il avait été convié en dernière minute, aVainqueur le mois dernier du tournoi de Little Rock,Avec en perspective un test très intéressant au deuxième tour face au Japonais Nishioka, 55eme au classement. Seul un Sock proche de celui de la grande époque pourra toutefois sortir gagnant de cette rencontre. Mais le natif du Nebraska n'en est peut-être déjà plus si loin.C'est parti pour le dernier tournoi ATP sur gazon de la saison ! Absent du calendrier l'an passé en raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi de Newport, où se trouve le Hall of Fame du tennis, a débuté ce lundi. Et il a vu deux têtes de série se qualifier pour le deuxième tour.Qualification également de Kevin Anderson (n°8), bénéficiaire d'une wild-card, qui s'est défait d'Illya Marchenko (156eme) sur le score de 7-5, 6-3 en 1h32 après avoir servi 16 aces et sauvé les cinq balles de break que s'est procuré son adversaire. En revanche, le tournoi est déjà terminé pour Steve Johnson, tête de série n°6 et 83eme mondial, tombé face à Denis Kudla (104eme) : 7-6, 3-6, 6-4 en 2h15. Malgré ses 13 aces, l'Australien a été breaké à quatre reprises, dont trois dans le premier set où il s'est finalement incliné au tie-break (7-3).Avec A.SBublik (KAZ, n°1) - Karlovic (CRO, WC)Jung (TAI) - Sandgren (USA, n°5)Nishioka (JAP, n°3) - Sock (USA, WC)Ofner (AUT, Q) - Anderson (AFS, n°8, WC)Kudla (USA) - Brooksby (USA)Gojowczyk (ALL) - Pospisil (CAN, n°4)Thompson (AUS, n°7) - Sugita (JAP)Cressy (USA) ou Lorenzi (ITA) - Querrey (USA, n°2)- Byebat Zapata Miralles (ESP) : 6-7 (5), 6-1, 6-4bat Schnur (CAN, Q) : 7-5, 6-7 (1), 7-6 (4)bat J.Sousa (POR) : 6-4, 7-6 (3)- Byebat Bolt (AUS, Q) : 3-6, 6-4, 6-3bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-4bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3bat Krueger (USA, Q) : 6-2, 6-2- Byebat Stebe (ALL) : 5-4 abandonbat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3Cressy (USA) - Lorenzi (ITA)- Bye