ATP - Newport : Qualification d'Anderson et Thompson pour les quarts de finale

Jordan Thompson jouera bien les quarts de finale à Newport. Sur le gazon américain, la tête de série numéro 7 a pris le meilleur en deux manches sur Yuichi Sugita. Une rencontre qui a été longtemps à sens unique en faveur de l’Australien qui a remporté le premier set sans concéder le moindre jeu. Le Japonais a résisté en début de deuxième manche mais a fini par céder son service dans le quatrième jeu. Jordan Thompson a ensuite conclu sur l’engagement de Yuichi Sugita (6-0, 6-2 en 1h18’). Son prochain adversaire sera Maxime Cressy ou Sam Querrey, tête de série numéro 2. Dans cette même moitié de tableau, Jenson Brooksby a validé son billet pour les quarts de finale aux dépens de son compatriote américain Denis Kudla (6-3, 4-6, 7-5 en 2h24’).

Anderson a dû s’employer

La partie haute du tableau, pour sa part, a vu Kevin Anderson venir difficilement à bout de l’Autrichien Sebastian Ofner. Le Sud-Africain, tête de série numéro 8 a dû se montrer patient et écarter une balle de break dans le quatrième jeu avant de faire la différence aux portes du jeu décisif. S’ils n’ont pas eu recours au tiebreak dans le premier set, il s’est avéré inévitable dans une deuxième manche durant laquelle aucun des deux joueurs n’a su obtenir une balle de break. Remportant deux points sur l’engagement de Sebastian Ofner, Kevin Anderson a conclu la rencontre à sa première balle de match (7-5, 7-6 en 1h33’). Yoshihito Nishioka ou Jack Sock sera l’adversaire du Sud-Africain pour une place en demi-finales.



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Tenant du titre (en 2019) : John Isner (USA)



Huitièmes de finale

Bublik (KAZ, n°1) - Karlovic (CRO, WC)

Jung (TAI) - Sandgren (USA, n°5)

Nishioka (JAP, n°3) - Sock (USA, WC)

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Ofner (AUT, Q) : 7-5, 7-6 (3)



Brooksby (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 7-5

Gojowczyk (ALL) - Pospisil (CAN, n°4)

Thompson (AUS, n°7) bat Sugita (JAP) : 6-0, 6-2

Cressy (USA) - Querrey (USA, n°2)



1er tour

Bublik (KAZ, n°1) - Bye

Karlovic (CRO, WC) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-7 (5), 6-1, 6-4

Jung (TAI) bat Schnur (CAN, Q) : 7-5, 6-7 (1), 7-6 (4)

Sandgren (USA, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 7-6 (3)



Nishioka (JAP, n°3) - Bye

Sock (USA, WC) bat Bolt (AUS, Q) : 3-6, 6-4, 6-3

Ofner (AUT, Q) bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-4

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3



Kudla (USA) bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Brooksby (USA) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3

Gojowczyk (ALL) bat Krueger (USA, Q) : 6-2, 6-2

Pospisil (CAN, n°4) - Bye



Thompson (AUS, n°7) bat Stebe (ALL) : 5-4 abandon

Sugita (JAP) bat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3

Cressy (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-1, 6-2

Querrey (USA, n°2) - Bye