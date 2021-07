ATP - Newport : Le premier billet pour la finale revient à Anderson

Pour la première fois depuis son titre à Pune en 2019, Kevin Anderson va disputer ce dimanche une finale sur le circuit ATP. Le Sud-Africain, tête de série numéro 8, s’est imposé en trois manches face à Alexander Bublik. C’est pourtant la tête de série numéro 1 du tournoi qui a le mieux démarré la rencontre avec le break d’entrée puis un deuxième pour mener quatre jeux à un. Si le 113eme mondial a su récupérer un de ses deux jeux de service perdu, il n’a toutefois pas su revenir à hauteur, concédant la première manche à la première balle de set pour le Kazakh. Le deuxième set a vu les deux joueurs s’échanger le break d’entrée mais, mis à part une balle de break dans le quatrième jeu pour Kevin Anderson, il n’y a rien eu à signaler jusqu’au jeu décisif. Remportant les quatre premiers points, le Sud-Africain a pris un avantage définitif afin de recoller à une manche partout. La troisième manche a vu les deux joueurs tenir leur service, si ce n’est deux balles de break pour Alexander Bublik dans le quatrième jeu. Le 37eme mondial pourra regretter ces occasions manquées car Kevin Anderson n’a pas laissé passer la sienne pour conclure la rencontre à sa première balle de match (4-6, 7-6, 7-5 en 2h46’). Jenson Brooksby ou Jordan Thompson sera son adversaire ce dimanche pour le titre.



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Tenant du titre (en 2019) : John Isner (USA)



Demi-finales

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Bublik (KAZ, n°1) : 4-6, 7-6 (3), 7-5

Brooksby (USA) - Thompson (AUS, n°7)



Quarts de finale

Bublik (KAZ, n°1) bat Jung (TAI) : 6-2, 6-4

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Sock (USA, WC) : 6-7 (5), 6-2, 6-4

Brooksby (USA) bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3

Thompson (AUS, n°7) bat Cressy (USA) : 6-3, 7-6 (6)



Huitièmes de finale

Bublik (KAZ, n°1) bat Karlovic (CRO, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-1

Jung (TAI) bat Sandgren (USA, n°5) : 6-2, 6-2

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP, n°3) : 6-2, 6-3

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Ofner (AUT, Q) : 7-5, 7-6 (3)



Brooksby (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 7-5

Gojowczyk (ALL) bat Pospisil (CAN, n°4) : 6-3, 6-3

Thompson (AUS, n°7) bat Sugita (JAP) : 6-0, 6-2

Cressy (USA) bat Querrey (USA, n°2) : 6-4, 2-6, 6-2



1er tour

Bublik (KAZ, n°1) - Bye

Karlovic (CRO, WC) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-7 (5), 6-1, 6-4

Jung (TAI) bat Schnur (CAN, Q) : 7-5, 6-7 (1), 7-6 (4)

Sandgren (USA, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 7-6 (3)



Nishioka (JAP, n°3) - Bye

Sock (USA, WC) bat Bolt (AUS, Q) : 3-6, 6-4, 6-3

Ofner (AUT, Q) bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-4

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3



Kudla (USA) bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Brooksby (USA) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3

Gojowczyk (ALL) bat Krueger (USA, Q) : 6-2, 6-2

Pospisil (CAN, n°4) - Bye



Thompson (AUS, n°7) bat Stebe (ALL) : 5-4 abandon

Sugita (JAP) bat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3

Cressy (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-1, 6-2

Querrey (USA, n°2) - Bye