ATP - Newport : Halys s'arrête en huitièmes

Cressy et Bublik avancent

Il n'y a plus qu'un seul Français en lice à Newport : Benjamin Bonzi. L'autre tricolore qualifié pour les huitièmes de finale, Quentin Halys, a en effet été éliminé en début de journée par James Duckworth, un joueur classé douze rangs devant lui (74eme contre 86eme). L'Australien, tête de série n°8, s'est imposé 7-5, 3-6, 6-2 après 2h00 de jeu, au terme d'un match marqué par sept breaks. Duckworth a remporté le premier set en breakant sur sa deuxième occasion, à 6-5.Cependant, le Français n'a pas réussi à tenir la distance et s'est rapidement retrouvé mené 5-1 dans la troisième manche, s'inclinant finalement sur la cinquième balle de match de l'Australien. La saison sur gazon est désormais terminée pour Halys, qui va aller disputer les qualifications à Atlanta.Dans le choc 100% américain de ces huitièmes de finale, Maxime Cressy, tête de série n°4, s'est défait de Mitchell Krueger en deux sets et 1h22 de jeu : 6-3, 6-4. Redoutable sur gazon, le natif de Paris a servi 15 aces et n'a pas eu la moindre de balle de break à défendre. Il l'a emporté en breakant à 1-0 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième.Enfin, ça passe aussi pour Alexander Bublik, tombeur de Jack Sock sur le score de 6-3, 3-6, 6-2 en 1h51. Le Kazakh, tête de série n°3, a fait parler la poudre au service (22 aces, mais aussi 16 doubles-fautes) mais s'est surtout montré très efficace sur les balles de break, en en convertissant cinq sur cinq ! Il sera opposé à Max Purcell ou Andy Murray au tour suivant.