ATP - Newport : Anderson et Thompson en huitièmes, pas Johnson

C'est parti pour le dernier tournoi ATP sur gazon de la saison ! Absent du calendrier l'an passé en raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi de Newport, où se trouve le Hall of Fame du tennis, a débuté ce lundi. Et il a vu deux têtes de série se qualifier pour le deuxième tour. A commencer par l'Australien Jordan Thompson (n°7), qui n'a passé que 56 minutes sur le court car il a bénéficié de l'abandon de son adversaire, Cedrik-Marcel Stebe (139eme) à 5-4 dans le premier set. Qualification également de Kevin Anderson (n°8), bénéficiaire d'une wild-card, qui s'est défait d'Illya Marchenko (156eme) sur le score de 7-5, 6-3 en 1h32 après avoir servi 16 aces et sauvé les cinq balles de break que s'est procuré son adversaire. En revanche, le tournoi est déjà terminé pour Steve Johnson, tête de série n°6 et 83eme mondial, tombé face à Denis Kudla (104eme) : 7-6, 3-6, 6-4 en 2h15. Malgré ses 13 aces, l'Australien a été breaké à quatre reprises, dont trois dans le premier set où il s'est finalement incliné au tie-break (7-3).



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Tenant du titre (en 2019) : John Isner (USA)



1er tour

Bublik (KAZ, n°1) - Bye

Karlovic (CRO, WC) - Zapata Miralles (ESP)

Schnur (CAN, Q) - Jung (TAI)

J.Sousa (POR) - Sandgren (USA, n°5)



Nishioka (JAP, n°3) - Bye

Sock (USA, WC) - Bolt (AUS, Q)

Uchiyama (JAP) - Ofner (AUT, Q)

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3



Kudla (USA) bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Brooksby (USA) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3

Gojowczyk (ALL) - Krueger (USA, Q)

Pospisil (CAN, n°4) - Bye



Thompson (AUS, n°7) bat Stebe (ALL) : 5-4 abandon

Sugita (JAP) bat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3

Cressy (USA) - Lorenzi (ITA)

Querrey (USA, n°2) - Bye