ATP - New York : Kecmanovic premier en quarts

Eliminé en cinq sets par Paolo Lorenzi lors du dernier US Open, Miomir Kecmanovic a pris sa revanche ce mercredi, dans la même ville, mais pas lors du même tournoi. Tête de série n°6 du New York Open, le Serbe a battu l'Italien, issu des qualifications, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h14. Débreaké alors qu'il menait 4-2 dans le premier set, Kecmanovic a pris le service de son adversaire une nouvelle fois pour empocher le premier set. La deuxième manche a été un peu plus facile, avec un break à 0-0 et 5-3 pour le Serbe, qui attend désormais Ugo Humbert ou l'Américain Marcos Giron au tour suivant.



NEW YORK (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 657 173€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



2eme tour

Isner (USA, n°1) - Thompson (AUS)

Seppi (ITA) - Johnson (USA)

Opelka (USA, n°3) - Nishioka (JAP)

Jung (TAI, Q) - Norrie (GBR, n°7)



Kecmanovic (SER, n°6) bat Lorenzi (ITA, Q) : 6-3, 6-3

Giron (USA) - Humbert (FRA, n°4)

Edmund (GBR, n°8) - Koepfer (ALL)

Kwon (CdS) - Raonic (CAN, n°2)





1er tour

Isner (USA, n°1) - Bye

Thompson (AUS) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 7-6 (2)

Seppi (ITA) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 1-6, 7-6 (6)

Johnson (USA) bat Sandgren (USA, n°5) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Nishioka (JAP) bat Laaksonen (SUI) : 6-3, 0-6, 6-2

Jung (TAI, Q) bat Anderson (AFS) : 7-6 (6), 6-4

Norrie (GBR, n°7) bat Shi (USA, WC) : 7-5, 6-3



Kecmanovic (SER, n°6) bat Paul (USA) : 6-4, 6-2

Lorenzi (ITA, Q) bat Petrovic (SER, Q) : 4-6, 6-4, 6-0

Giron (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-3, 6-4

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Edmund (GBR, n°8) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-4

Koepfer (ALL) bat Schnur (CAN, WC) : 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Soeda (JAP, Q) : 6-2, 6-7 (2), 6-3

Raonic (CAN, n°2) - Bye