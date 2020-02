ATP - New York : Kecmanovic met fin au parcours d'Humbert

Ugo Humbert ne sera pas du dernier carré à New York. Le Français, tête de série numéro 4, a pourtant bien démarré son quart de finale face à Miomir Kecmanovic. Breakant le Serbe dès sa première mise en jeu puis manquant de peu le double break dans la foulée, le 43eme joueur mondial a contrôlé les échanges pour mener une manche à rien après une demi-heure de jeu. Mais c’est alors que le 54eme mondial est pleinement entré dans son quart de finale. Plus appliquée au service, la tête de série numéro 6 du tournoi a trouvé la faille dans celui d’Ugo Humbert pour breaker dans le quatrième jeu puis pour égaliser à un set partout là-aussi sur la mise en jeu du Français. Le match s’est alors tendu et les deux joueurs ont plus que serré le jeu au service. Il a fallu attendre le toujours crucial septième jeu pour voir Ugo Humbert s’offrir deux balles de break, toutes ratées. Miomir Kecmanovic lui a répondu dans la foulée mais il a également laissé filer sa chance de faire le break. Mais, sur le service du Français, le Serbe est allé chercher un jeu blanc pour breaker et valider son billet pour le dernier carré (3-6, 6-2, 6-4 en 1h49’), où il affrontera Kyle Edmund ou Soonwoo Kwon.



NEW YORK (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 657 173€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Quarts de finale

Thompson (AUS) - Seppi (ITA)

Opelka (USA, n°3) - Jung (TAI, Q)

Kecmanovic (SER, n°6) bat Humbert (FRA, n°4) : 3-6, 6-2, 6-4

Edmund (GBR, n°8) - Kwon (CdS)



2eme tour

Thompson (AUS) bat Isner (USA, n°1) : 7-6 (2), 6-7 (3), 6-3

Seppi (ITA) bat Johnson (USA) : 7-6 (4), 6-3

Opelka (USA, n°3) bat Nishioka (JAP) : 6-4, 6-4

Jung (TAI, Q) bat Norrie (GBR, n°7) : 6-4, 6-4



Kecmanovic (SER, n°6) bat Lorenzi (ITA, Q) : 6-3, 6-3

Humbert (FRA, n°4) bat Giron (USA) : 6-1, 6-0

Edmund (GBR, n°8) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Raonic (CAN, n°2) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4



1er tour

Isner (USA, n°1) - Bye

Thompson (AUS) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 7-6 (2)

Seppi (ITA) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 1-6, 7-6 (6)

Johnson (USA) bat Sandgren (USA, n°5) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Nishioka (JAP) bat Laaksonen (SUI) : 6-3, 0-6, 6-2

Jung (TAI, Q) bat Anderson (AFS) : 7-6 (6), 6-4

Norrie (GBR, n°7) bat Shi (USA, WC) : 7-5, 6-3



Kecmanovic (SER, n°6) bat Paul (USA) : 6-4, 6-2

Lorenzi (ITA, Q) bat Petrovic (SER, Q) : 4-6, 6-4, 6-0

Giron (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-3, 6-4

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Edmund (GBR, n°8) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-4

Koepfer (ALL) bat Schnur (CAN, WC) : 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Soeda (JAP, Q) : 6-2, 6-7 (2), 6-3

Raonic (CAN, n°2) - Bye