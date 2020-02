Eliminé en cinq sets par Paolo Lorenzi lors du dernier US Open, Miomir Kecmanovic a pris sa revanche ce mercredi, dans la même ville, mais pas lors du même tournoi. Tête de série n°6 du New York Open, le Serbe a battu l'Italien, issu des qualifications, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h14. Débreaké alors qu'il menait 4-2 dans le premier set, Kecmanovic a pris le service de son adversaire une nouvelle fois pour empocher le premier set. La deuxième manche a été un peu plus facile, avec un break à 0-0 et 5-3 pour le Serbe, qui va désormais affronter Ugo Humbert. En 51 minutes seulement, le Français, tête de série numéro 4, a écarté sans forcer l'Américain Marcos Giron en ne lui concédant qu'un seul jeu, son premier au service (6-1, 6-0). Milos Raonic, tête de série numéro 2, a lui été surpris par le Sud-Coréen Soonwoo Kwon en trois manches dont deux jeux décisifs (7-6, 6-7, 6-4). A noter également la qualification aisée de Kyle Edmund et le nouvel exploit du surprenant Taïwanais de 30 ans Jason Jung. Après s'être offert Kevin Anderson au premier tour, le 131eme mondial a joué cette fois un vilain tour (6-4, 6-4) à Cameron Norrie, tête de série numéro 7. Qualifié pour les quarts de finale, il affrontera l'Américain Reilly Opelka pour une place dans le dernier carré.



NEW YORK (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 657 173€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



2eme tour

Isner (USA, n°1) - Thompson (AUS)

Seppi (ITA) bat Johnson (USA) : 7-6 (4), 6-3

Opelka (USA, n°3) bat Nishioka (JAP) : 6-4, 6-4

Jung (TAI, Q) bat Norrie (GBR, n°7) : 6-4, 6-4



Kecmanovic (SER, n°6) bat Lorenzi (ITA, Q) : 6-3, 6-3

Humbert (FRA, n°4) bat Giron (USA) : 6-1, 6-0

Edmund (GBR, n°8) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Raonic (CAN, n°2) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4



1er tour

Isner (USA, n°1) - Bye

Thompson (AUS) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 7-6 (2)

Seppi (ITA) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 1-6, 7-6 (6)

Johnson (USA) bat Sandgren (USA, n°5) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Nishioka (JAP) bat Laaksonen (SUI) : 6-3, 0-6, 6-2

Jung (TAI, Q) bat Anderson (AFS) : 7-6 (6), 6-4

Norrie (GBR, n°7) bat Shi (USA, WC) : 7-5, 6-3



Kecmanovic (SER, n°6) bat Paul (USA) : 6-4, 6-2

Lorenzi (ITA, Q) bat Petrovic (SER, Q) : 4-6, 6-4, 6-0

Giron (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-3, 6-4

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Edmund (GBR, n°8) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-4

Koepfer (ALL) bat Schnur (CAN, WC) : 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Soeda (JAP, Q) : 6-2, 6-7 (2), 6-3

Raonic (CAN, n°2) - Bye