Au moins deux Italiens en quarts

Corentin Moutet avait l'occasion d'aller disputer son deuxième quart de finale de la saison sur le circuit ATP (après Adélaïde en janvier), du côté de Naples, en cas de victoire contre Miomir Kecmanovic. C'est raté... Face au 30eme joueur mondial et tête de série n°5 du tournoi napolitain, le n°65 a été contraint à l'abandon alors qu'il était mené 5-3 dans le premier set.C'est donc le Serbe qui affrontera Pablo Carreno Busta ou Fabio Fognini pour une place dans le dernier carré. Quant à Corentin Moutet, il est inscrit aux qualifications du tournoi de Vienne ce week-end. Reste à savoir si son état physique (si c'est bien une blessure qui l'a contraint à abandonner ce jeudi) lui permettra de s'aligner en Autriche...En attendant Fabio Fognini, qui devra terminer son huitième de finale vendredi contre Pablo Carreno-Busta (3-0 pour l'Espagnol avant l'interruption due à l'humidité sur le court), il y aura au moins deux Italiens en quarts de finale à Naples. Après Matteo Berrettini,. Le n°24 mondial a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire, et a remporté le premier set en breakant à 6-5, et le deuxième en breakant à 1-0. Il affrontera le Colombien Galan en quarts.