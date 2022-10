ATP - Naples : Grenier cède en trois sets contre Fognini

Le premier tour est enfin terminé du côté de Naples ! Le nouveau tournoi ATP 250 a rencontré de nombreuses difficultés depuis son coup d’envoi, entre problèmes de surface, d’humidité (le tournoi se joue en extérieur, au bord de la mer) et de vol dans l’hôtel des joueurs. Et alors que ce jeudi devait être consacré entièrement aux huitièmes de finale, il a fallu disputer également quatre matchs du premier tour. Hugo Grenier, le joueur français 116eme mondial, était dans ce cas, et il entrait en lice face à Fabio Fognini, le chouchou du public.Fognini a empoché le premier set grâce à un break décisif à 3-3, puis a complètement craqué dans le deuxième, se retrouvant rapidement mené 5-1, mais il s’est bien repris dans le troisième, en signant le seul break de la manche à 3-2, avant de l’emporter sur sa troisième balle de match. Fognini sera opposé en fin de journée (si l’humidité ne vient pas suspendre la journée car cela rend les courts dangereux) à Pablo Carreno Busta, tête de série n°1. Quant à Grenier, on le retrouvera la semaine prochaine au Challenger de Metz.