ATP - Naples : Deux Italiens en finale à domicile

Musetti à sa main face à Kecmanovic

Le public italien est aux anges à Naples. Pour la première édition du tournoi, la finale sera 100% italienne. A l’occasion de la première demi-finale, Matteo Berrettini a su se montrer renversant face à Mackenzie McDonald. En effet, l’Américain a réalisé un départ canon en remportant les cinq premiers jeux de la rencontre, non sans avoir sauvé une balle de break d’entrée. La tête de série numéro 2 du tournoi a alors réagi en effaçant un de ses deux breaks de retard mais, sur un jeu blanc, le 74eme joueur mondial a pris l’ascendant au tableau d’affichage. La deuxième manche a très vite vu Matteo Berrettini prendre l’ascendant mais son jeu de service d’avance a été effacé dans la foulée par Mackenzie McDonald, qui a récidivé après avoir sauvé une balle de set. Un jeu décisif est alors venu conclure ce set et l’Italien a tapé du poing sur la table. Ne laissant que deux points à son adversaire, Matteo Berrettini a relancé cette demi-finale. Un ultime set qui a très vite vu le 16eme mondial prendre l’avantage dans l’échange mais sans le concrétiser au score, manquant deux balles de break dès le troisième jeu. Ce n’était que partie remise, Matteo Berretini concluant avec le gain des quatre derniers jeux (3-6, 7-6, 6-3 en 2h25’).Pour le titre, l’Italien retrouvera ce dimanche son compatriote Lorenzo Musetti. Tête de série numéro 4, ce dernier a pris le meilleur sur Miomir Kecmanovic en deux manches. Dans une entame de match indécise et constellée de balles de break, c’est le Serbe qui a frappé le premier afin de mener deux jeux à un. Mais la tête de série numéro 5 a perdu les quatre jeux suivants et a laissé l’Italien prendre les commandes. Ce dernier n’a pas perdu de temps et, dès sa première balle de set sur son service, a fait la course en tête dans cette demi-finale. L’entame de la deuxième manche a été bien plus équilibrée avec les deux joueurs qui ont tenu leur service sans forcer lors des quatre premiers jeux. C’est alors que Lorenzo Musetti a placé un coup d’accélérateur, prenant le service de Miomir Kecmanovic sans lui laisser le moindre point en route. Un ascendant que le 24eme mondial aurait pu confirmer dans le septième jeu mais les deux balles de double break n’ont pas été concluantes. Lorenzo Musetti a alors pris le parti de la patience et, à sa deuxième balle de match, a scellé le sort de la rencontre (6-3, 6-4 en 1h30’).