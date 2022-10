ATP - Naples : Berrettini verra les demies, Carreño Busta écrase Fognini

Matteo Berrettini trace sa route. Ce vendredi, l'Italien, 16eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Naples en Italie, sur dur, après sa victoire contre le Japonais Taro Daniel, 95eme joueur mondial, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h25 de jeu. Dans la première manche, le Japonais a perdu son service d'entrée, avant de devoir sauver, dans la foulée, deux balles de double-break. Finalement, c'est au pire des moments que Taro Daniel a cédé une deuxième et dernière mise en jeu. Et plus précisément à 4-2, malgré une première balle sauvée. Dans la foulée, l'Italien n'a eu plus qu'à conclure, sur un ultime jeu blanc, pour empocher cette première manche (6-2).

Fognini n'est pas resté plus d'une heure

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le moins bien classé des deux a de nouveau perdu son premier service. Et là encore, au plus mauvais des moments, le 95eme joueur mondial a cédé un deuxième et dernier service. A 3-5, lorsqu'il servait pour rester en vie dans cette rencontre. Mais, malgré deux premières balles de double-break, synonymes de balles de match sauvées, le Japonais a finalement cédé sur la troisième et dernière, pour offrir cette rencontre à son adversaire du jour (6-3). Matteo Berrettini verra donc le dernier carré. Ce vendredi, l'Espagnol Pablo Carreño Busta, 15eme joueur mondial et tête de série n°1, a, quant à lui, terminé son huitième de finale. Il a surtout étrillé l'Italien Fabio Fognini, 64eme joueur mondial, en deux sets (6-1, 6-1) et 51 petites minutes de jeu.