ATP : Nadal va faire son retour à Madrid

A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas.

A tratar de hacerlo de la mejor manera posible 💪🏻

Nos vemos en Madrid 😉 pic.twitter.com/tiD5m6lWle



— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2022

Nadal n'a plus joué depuis un mois

Revoilà Rafael Nadal ! Du 1er au 8 mai prochains, soit la semaine prochaine, aura lieu le quatrième ATP Masters 1000 de cette saison 2022, du côté de Madrid en Espagne, sur terre battue, en extérieur., comme il l'a lui-même annoncé, via son compte Twitter officiel, ce mardi : "Bien que j'arrive à court de préparation et que ça va être difficile, j'ai très envie de jouer, et de jouer à la maison, les opportunités étant rares. Je vais essayer de le faire du mieux possible. On se voit à Madrid." Nadal avait déjà annoncé avoir repris l'entraînement, il y a de cela une semaine désormais.Cela fait désormais un bon mois que le Majorquin est tenu éloigné des courts de tennis, en raison d'une fracture de fatigue survenue aux côtés, et plus précisément depuis la finale du Masters 1000 d'Indian Wells, aux Etats-Unis, perdue alors contre l'Américain Taylor Fritz, en deux manches (6-3, 7-6 (5)) et 2h05 de jeu. Une défaite qui avait alors mis fin à un incroyable début de saison du principal intéressé., ponctuées de plusieurs titres et non des moindres. Outre un tournoi ATP remporté du côté de Melbourne, Rafael Nadal s'était également adjugé l'Open d'Australie, avant d'enchaîner ensuite avec Acapulco. Son retour intervient plus que jamais à temps, à trois semaines désormais de Roland-Garros.