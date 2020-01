Monfils recule d'un cran

Classement au 13 janvier 2020

10- Gaël Monfils (FRA) 2 565 (-1)

...



Lucas Pouille (FRA) 1 600 (-1)

24- Benoît Paire (FRA) 1 598

31- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 340 (-1)



Adrian Mannarino (FRA) 1 111

Jérémy Chardy (FRA) 920 (-2)



57- Ugo Humbert (FRA) 900 (-1)

59- Richard Gasquet (FRA) 890 (+1)

60- Gilles Simon (FRA) 890 (-3)



Pierre-Hugues Herbert (FRA) 865 (+1)

70- Corentin Moutet (FRA) 800 (+11)

82- Grégoire Barrère (FRA) 643 (+1)



Rafael Nadal toujours devant. Pas de changement en tête du classement ATP ce lundi au lendemain de la première édition de l'ATP Cup remportée par la Serbie., battu justement en finale par les Serbes avec ses coéquipiers espagnols et de nouveau dominé sur dur par son rival (6-2, 7-6), comme c'est systématiquement le cas depuis 2013. Le Majorquin ne possède toutefois plus que 515 points d'avance sur Djokovic, qui grignote son retard à l'aube de l'Open d'Australie, premier grand rendez-vous de la saison. Si la Serbie, victorieuse de cette ATP Cup première du nom et l'Espagne, qui a connu moins de réussite qu'à Madrid sur ses terres en novembre dernier lors de la nouvelle formule de la Coupe Davis, ont brillé la semaine dernière en Australie, cela n'a pas été le cas des Bleus.Battue par les Serbes puis par l'Afrique du Sud alors que Benoît Paire a eu une balle pour envoyer les Français en quarts de finale, l'équipe de France a quitté le tournoi dès le premier tour. Dixième lors de la dernière actualisation du classement, Gaël Monfils recule d'ailleurs d'un rang. Le Parisien, forfait face aux Sud-Africains en raison d'une blessure à la main droite, se retrouve dixième, juste derrière l'Espagnol Roberto Bautista Agut, irrésistible pendant toute la semaine (aucune défaite) et neuvième ce lundi. Battu à Doha samedi pour sa toute première finale sur le circuit par Andrey Rublev (18eme, +5),Le Francilien est 70eme ce lundi, avec un bon de onze places pour l'une des sensations de la semaine.Novak Djokovic (SER) 9 720Roger Federer (SUI) 6 590Dominic Thiem (AUT) 5 890 (-1)Daniil Medvedev (RUS) 5 960 (+1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 375Alexander Zverev (ALL) 3 345Matteo Berrettini (ITA) 2 870Roberto Bautista Agut (ESP) 2 335 (+1)...