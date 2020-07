ATP : Nadal sera à Madrid

Les organisateurs du Masters 1000 de Madrid peuvent se réjouir. Rafael Nadal sera bien là cette année ! Le n°2 mondial a confirmé sa présence ce mardi. Feliciano Lopez, joueur et organisateur du plus grand tournoi espagnol, a tweeté : « J’ai parlé avec mon ami Rafael Nadal et il a confirmé sa présence à Madrid au mois de septembre. On t’attend les bras ouverts à la Caja Magica ». Et Nadal lui a répondu : « Oui, Feli, on se retrouve à Madrid en septembre. En attendant, j’espère que tout ira bien ». Vainqueur du tournoi en 2005, 2010, 2013, 2014 et 2017, le joueur de 34 ans visera donc un sixième trophée dans la capitale espagnole. Mais cette année, le Masters 1000 de Madrid sera très différent de d’habitude, puisqu’il ne débutera pas début mai, trois semaines avant le début de Roland-Garros, mais à partir du 13 septembre, soit le jour de la finale de l’US Open !

Nadal ira-t-il aux Etats-Unis ?

Si le Grand Chelem américain a conservé ses dates initiales (31 août – 13 septembre), la saison de terre battue a en revanche été bouleversée par la pandémie de coronavirus, et ne durera que cinq semaines, pour quatre tournois seulement : Kitzbühel la semaine du 8 septembre, Madrid la semaine du 13, Rome la semaine du 20, et donc Roland-Garros du 20 au septembre au 4 octobre. Reste désormais à savoir si Rafael Nadal participera bien à la reprise de la saison le 14 août à Washington, et surtout à l’US Open, ou s’il va seulement se concentrer sur la terre battue et la conquête d’un treizième Roland-Garros. En apprenant la présence de Nadal à Madrid, les organisateurs de l’US Open peuvent commencer à redouter un éventuel forfait du n°2 mondial pour défendre son titre remporté l’an passé face à Daniil Medvedev...