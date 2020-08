ATP / Nadal : « Quelqu'un viendra et surpassera Novak, Roger et moi »

Et si un jour, un joueur arrivait à faire mieux que Roger Federer, Noval Djokovic ainsi que Rafael Nadal ? Selon le dernier cité, cette possibilité semble bien loin d'être utopique. Pourtant, les trois joueurs, surnommés régulièrement le « Big 3 » et toujours en activité aujourd'hui, possèdent, à eux trois, un palmarès particulièrement impressionnant. En effet, les trois tennismen cumulent, à eux trois, pas moins de 56 Grands Chelems. Un total qui ne prend donc évidemment pas en compte les nombreux autres trophées remportés par ces trois légendes du tennis, sans oublier également tous les records qu'ils ont pu battre et peuvent ainsi encore détenir aujourd'hui. Pourtant, Rafael Nadal estime donc qu'un joueur arrivera un jour à les dépasser tous les trois. Et cette perspective ne dérange absolument pas le Majorquin. C'est en tout cas ce qu'il a tenu à assurer lui-même.

Nadal : « C'est bien et cela fait partie de ce monde, c'est une évolution continue »

Dans des propos rapportés par Essentially Sports, l'Espagnol a ainsi notamment déclaré : « J'ai remporté 12 Roland-Garros, et j'ai toujours la certitude que si je l'ai fait, et que je me considère comme une personne normale, quelqu'un d'autre viendra m'égaler ou me surpasser. Quelqu'un viendra aussi et surpassera Novak, Roger et moi. C'est bien et cela fait partie de ce monde, c'est une évolution continue. » En attendant, dans cette année 2020 si particulière, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, les trois hommes ont chacun leurs propres objectifs. Roger Federer a d'ores et déjà annoncé qu'il ne jouera pas cette année pour se concentrer sur le début de la saison 2021. De son côté, Novak Djokovic a été le seul du « Big 3 » à prendre part à la tournée américaine, avec le Masters 1000 de Cincinnati suivi par l'US Open. Enfin, Rafael Nadal, absent aux Etats-Unis, devrait bel et bien se concentrer sur la terre battue.