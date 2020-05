ATP : Nadal prévient Djokovic, « il devra se faire vacciner »

« C'est comme pour la lutte antidopage... »

Rafael Nadal n'est pas aussi copain avec Novak Djokovic qu'avec Roger Federer , on le sait depuis un certain temps - malgré l'existence d'une conversation WhatsApp entre les trois monstres. A tel point que l'Espagnol, dans un entretien accordé mardi à La Voz de Galicia (et qui était resté assez confidentiel dans un premier temps), s'est directement opposé à la philosophie anti-vaccin du Serbe,, si la possibilité lui en était donnée et surtout si l'ATP l'exigeait.



« Personne ne peut imposer quoi que ce soit à quiconque, tout le monde est libre, mais sur un circuit, il faut peut-être suivre les règles, rétorque ainsi sèchement le n°2 mondial. Si on nous oblige à nous faire vacciner, Novak Djokovic devra le faire aussi, si jamais il veut encore continuer à jouer au tennis au haut niveau. Si l'ATP ou l'ITF nous y obligent, tout le monde devra le faire. C'est comme pour la lutte antidopage qui nous impose de ne pas prendre tel ou tel médicament... Il faut respecter les règles, c'est tout. »

