ATP : Nadal ne jouera pas à Barcelone

Un retour à Madrid ou à Rome ?

C’était attendu, c’est désormais officiel. Rafael Nadal ne prendra pas part la semaine prochaine au tournoi ATP 500 de Barcelone, qu’il a déjà remporté à douze reprises. Le joueur espagnol de 35 ans, n°4 mondial, souffre toujours des côtes et son entourage a confirmé son forfait pour le tournoi catalan. «», dit le communiqué. Vainqueur du tournoi de Barcelone pour la première fois en 2005 et pour la dernière fois l’an passé, Rafael Nadal va perdre le 25 avril prochain les 500 points de son succès de 2021, où il avait battu Stefanos Tsitsipas en finale. Mais sa place de n°4 mondial n’est pour le moment pas en danger.Après sa défaite en finale du Masters 1000 d'Indian Wells contre Taylor Fritz le 20 mars, Rafael Nadal avait annoncé qu'il serait absent "entre quatre et six semaines". Il peut donc espérer au mieux un retour pour le Masters 1000 de Madrid la semaine du 2 mai, un tournoi qui lui réussit un peu moins que les autres sur terre battue en raison de l'altitude (cinq victoires tout de même), ou sinon ce sera pour Rome, la semaine du 9 mai, l'un des Masters 1000 où il a le plus triomphé (dix victoires entre 2005 et 2021)., sachant qu'il a l'habitude de s'aligner sur quatre tournois avant de rejoindre la Porte d'Auteuil. Rafael Nadal tentera de reprendre le fil d'une saison jusque-là quasi-parfaite, lui qui a remporté le tournoi de Melbourne, l'Open d'Australie et le tournoi d'Acapulco, avant de s'incliner en finale à Indian Wells.