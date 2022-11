ATP : Nadal n'a plus pour objectif d'être numéro 1 mondial

Nadal : « Je ne me bats pas pour être numéro 1 »

C’est un retour qui était attendu. Mis à part un crochet par Londres et la Laver Cup pour un ultime double aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal s’est fait discret depuis son élimination en huitièmes de finale de l’US Open face à Frances Tiafoe au début du mois de septembre. Présent ce mardi en conférence de presse avant son entrée en lice dans le Rolex Paris Masters face à Tommy Paul, tombeur de Roberto Bautista Agut (6-4, 6-4 en 1h28') ce mardi, le « Taureau de Manacor » a confié être « content d’être à nouveau sur le circuit » mais également être « ravi d'être de retour dans une ville dont tout le monde sait à quel point elle est importante pour (lui) ». S’il a remporté Roland-Garros à quatorze reprises, Rafael Nadal ne cache pas que le tournoi organisé à Bercy lui a rarement réussi avec une seule finale à son palmarès, perdue face à David Nalbandian en 2007. « Ce tournoi précisément ne m'a pas toujours apporté beaucoup de points positifs, a-t-il rappelé avant de pointer du doigt ce qui pourrait être son point faible. Le service c'est la partie la plus difficile du jeu sur cette surface après une longue période d'absence parce qu'il faut retrouver ses automatismes en un claquement de doigts. » Mais, assurant s’être « beaucoup amélioré dans ce secteur » et avoir élevé son niveau sur surface dure, Rafael Nadal ne s’interdit pas d’espérer enfin un bon résultat lors du Rolex Paris Masters. « Peut-être que je serai en mesure de bien jouer, a-t-il glissé. On verra au jour le jour. »Alors qu’il compte un peu moins de 1000 points de retard sur Carlos Alcaraz et n’a pas de points à défendre cette semaine, contre 90 pour son compatriote, le natif de Manacor laisse loin de lui toute ambition de retrouver le trône qu’il a occupé pour la dernière fois en février 2020. « Je ne me bats pas pour être numéro 1, je me bats uniquement pour rester compétitif dans tous les matchs que je dispute, a affirmé Rafael Nadal à l’occasion de cette conférence de presse. Je ne vais plus me battre pour être numéro 1. Je l'ai fait dans le passé, j'ai changé. Ce n'est plus mon objectif. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu la fierté d'y parvenir mais maintenant, je suis au point de ma carrière tennistique où je ne le veux plus. » S’il admet avoir vécu « une année fantastique en termes de résultats » mais également « une année difficile en termes de blessures », Rafael Nadal a récemment vu sa vie changer avec la naissance de son fils. « Après deux-trois semaines de laisser votre fils à la maison, de ne pas être en mesure de le voir, c'est quelque chose de nouveau. C'est incroyable de voir combien il me manque, a confié l’Espagnol au sujet de sa récente paternité. C'est une nouvelle expérience, tous ces changements sont difficiles. Il faut s'y adapter. » Pour son avant-dernier tournoi de l’année, avant le Masters de Turin, dont il est un des six premiers qualifiés, Rafael Nadal assure qu’il est « ravi d'être ici » avec la volonté de « faire de (son) mieux » mais également d’ « accepter comment les choses vont se dérouler ». Le duel qui l’attend au deuxième tour donnera un premier aperçu des capacités du « Taureau de Manacor ».