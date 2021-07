𝗥𝗔𝗙𝗔'𝗦 𝗥𝗢𝗔𝗗 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗨𝗦 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗜𝗡 𝗗𝗖. pic.twitter.com/mhmQbs9fRi

Grande première pour Nadal à Washington

On connait la date du retour à la compétition de Rafael Nadal ! Absent des courts depuis sa défaite lors d’une demi-finale épique contre Novak Djokovic à Roland-Garros, l’Espagnol de 35 ans reviendra sur le circuit pendant la première semaine d’août, à l’occasion du tournoi ATP 500 de Washington.Le 17 juin dernier, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem avait annoncé qu’il renonçait à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une décision prise « après avoir écouté (m)on corps et discuté avec (m)on équipe ».Sept semaines de repos devraient lui faire le plus grand bien, et Rafael Nadal reprendra donc dans la capitale américaine pour le « City Open », un tournoi auquel il n’a encore jamais participé. Sauf forfait de dernière minute, il retrouvera à Washington Denis Shapovalov, Alex de Minaur, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime ou encore Grigor DimitrovDepuis le début de la saison, le Majorquin a remporté 23 matchs, pour seulement quatre défaites (contre Tsitsipas, Rublev, Zverev et Djokovic). Il a disputé un quart de finale à l’Open d’Australie, avant de faire une longue pause le temps de soigner son dos, et revenir à Monte-Carlo où il s’est de nouveau incliné en quarts. Il a ensuite remporté le tournoi de Barcelone, perdu en quarts à Madrid puis gagné le tournoi de Rome, avant cette défaite à Roland-Garros qui a laissé beaucoup de traces. Malgré son absence à Wimbledon, Rafael Nadal gardera sa place de n°3 mondial au classement lundi.