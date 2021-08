ATP - Nadal : « Ces deux derniers mois n’ont pas été faciles »

Nadal : "J’ai besoin de m’améliorer, c’est vrai"

Vainqueur au tie-break du troisième set contre Jack Sock mercredi pour son premier match depuis sa défaite en demi-finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic, Rafael Nadal n’est pas parvenu à enchaîner contre Lloyd Harris au tournoi de Washington (ATP 500), qu’il dispute pour la toute première fois de sa carrière.Rassuré de ne plus souffrir de son pied gauche, le n°3 mondial (qui sera n°4 lundi, au profit de Stefanos Tsitsipas) s’est dit déçu d’être passé à côté de son dernier jeu de service à 4-5 dans le troisième set.« La chose la plus positive, c’est que mon pied allait mieux aujourd’hui par rapport à hier, c’est la meilleure nouvelle possible, a confié le Majorquin en conférence de presse. J’ai affronté un joueur qui a très bien joué. Je pense que j’ai mieux joué qu’hier. Dans le troisième set j’ai eu des opportunités, mais il avait un grand service, et j’ai vraiment mal joué le dernier jeu. Vous ne pouvez pas faire d’erreurs dans les moments-clés, et c’était le cas dans le dernier jeu. J’étais un peu plus nerveux.J’ai été en mesure de bouger un peu mieux, donc c’est très important pour moi. Pouvoir continuer à profiter de mon sport, avoir de l’énergie, croire que les choses importantes sont possibles. Mais j’ai besoin de m’améliorer, c’est vrai. Ces deux derniers mois n’ont pas été faciles. J’ai eu beaucoup de problèmes avec mon pied. Je n’ai pas pu m’entraîner autant que je le souhaitais, mais j’ai tout donné ici. Ce tournoi était une bonne expérience. J’ai pu découvrir une nouvelle ville, une ville importante selon moi. J’en ai profité et le soutien que j’ai reçu me restera. » Rafael Nadal va désormais prendre le chemin du Canada, pour y disputer le Masters 1000 de Toronto la semaine prochaine, où il sera l’un des cinq joueurs du Top 10 présents dans le tableau avec Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Denis Shapovalov.