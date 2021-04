ATP : Nadal apporte son soutien à Paire

Rafael Nadal s'est montré compréhensif par rapport à la situation de Benoit Paire, sanctionné ce vendredi par la Fédération française de tennis suite à son comportement, et qui sera donc privé des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. « Je ne souhaite pas donner mon opinion à ce sujet. Je pense vraiment que Benoît est un super gars, je l'ai toujours apprécié. Je comprends sa frustration ces derniers mois, comme beaucoup de joueurs. La situation est difficile dans le monde aujourd'hui. Mais c'est vrai que quelques-uns de ses propos ne sont pas les bienvenus, vu de l'extérieur. Je comprends la décision mais je soutiens que Benoît est un super gars. Il est juste fatigué de tout ça », a notamment expliqué l'Espagnol, ce vendredi, en conférence de presse, à l'issue de sa victoire face à Cameron Norrie (6-1, 6-4) en quart de finale à Barcelone.

« Content de la manière dont je m'améliore »

Egalement questionné sur son niveau, Nadal n'a pas caché être content de ses progrès, après son élimination surprise la semaine dernière en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo contre Andrey Rublev. « La vérité, c'est que je suis en demi-finales pour la première fois cette année. C'est un élément positif pour moi, a par la suite confié l'homme aux 20 titres en Grand Chelem. Je suis content de la manière dont je m'améliore chaque jour et je dois continuer à m'améliorer si je veux avoir mes chances demain (samedi) contre un adversaire difficile. Chaque jour, je prends quelque chose de positif et, aujourd'hui (vendredi), j'ai réussi à gagner en deux sets. J'ai réussi à jouer à un bon niveau mais je pense que je peux faire mieux. C'est un processus et j'accepte ce défi. J'aurai une autre opportunité en demi-finales et je suis plutôt content d'avoir cette chance. » Pablo Carreno Busta est prévenu, son compère monte en puissance sur la terre battue catalane.