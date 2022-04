ATP : Nadal a repris l’entraînement

Hoy tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave 👌🏻

Que ilusión volver a pisar la tierra! 💪🏻 pic.twitter.com/JC9j0MPGzD

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 18, 2022

Madrid et Rome pour préparer Roland-Garros

Le compte à rebours est lancé pour Rafael Nadal ! Dans cinq semaines sera donné le coup d’envoi de Roland-Garros, et le joueur espagnol a repris l’entraînement ce lundi. Le 22 mars dernier, juste après avoir perdu la finale du Masters 1000 d’Indian Wells contre Taylor Fritz, le n°4 mondial annonçait qu’il serait absent « entre quatre à six semaines » en raison d’une fissure à une côte. Quatre semaines sont passées, et Rafael Nadal est donc dans les temps. «», a tweeté l’Espagnol ce lundi, photos à l’appui, sur un court couvert de son Académie.Absent cette semaine à Barcelone, où il était tenant du titre, Rafael Nadal semble en mesure de reprendre la compétition dans deux semaines au Masters 1000 de Madrid, un tournoi qu'il a remporté à cinq reprises, entre 2005 et 2017, mais qui lui réussit un peu moins bien que les autres tournois sur terre battue, en raison de l'altitude élevée de la capitale espagnole (plus de 650m). L'essentiel pour l'homme aux 21 tournois du Grand Chelem sera d'accumuler les matchs avant Roland-Garros.Et en cas de grosse contre-performance à Madrid et à Rome, il a toujours la possibilité de demander une wild-card à Lyon ou à Genève, même si ce n'est pas dans ses habitudes de jouer la semaine avant Roland-Garros. D'ici là, le n°4 mondial aura peut-être perdu sa place, car il a beaucoup de points à défendre sur cette période, alors que Stefanos Tsitsipas pousse derrière. Le Grec ne compte que 530 points de retard ce lundi.