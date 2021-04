ATP : Nadal a du mal à comprendre Djokovic

Brewing something exciting as the new global partner of @amstelultra and #Amstel00 my choices to fit my balanced lifestyle.

More to come soon! #AmstelULTRA #EnjoyResponsibly pic.twitter.com/2n5wGJBNZq

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 19, 2021

Rafael Nadal, qui débutera mercredi son tournoi de Barcelone afin d'essayer de se rattraper de sa petite déconvenue à Monte-Carlo (éliminé par Andrey Rublev en quarts de finale), a accordé un entretien à Metro où il exprime notamment: "Je veux gagner encore plus de tournois du Grand Chelem, ça oui, aucun doute. Mais lui, je ne comprends jamais... Il est plus obsédé par tous ces chiffres, plus concentré là-dessus. Ce n'est pas négatif, non, c'est juste que ça signifie beaucoup pour lui. Il en parle toujours, bravo à lui, mais ce n'est pas mon approche." Après l'Open d'Australie remporté par le Serbe, celui-ci est revenu à deux unités du record de Roger Federer et Rafael Nadal (20 chacun, contre 18 pour le n°1 mondial).Indiquant "ne pas avoir beaucoup de temps pour s'arrêter regarder les chiffres", l'Espagnol revendique: "J'ai probablement une sorte d'ambition différente par rapport à lui. Je veux juste continuer de faire ce que je fais, essayer de me maintenir en position d'en profiter (...) Je suis très satisfait de ma carrière, je ne suis plus frustré si je perds tôt dans un tournoi (...) Je veux juste essayer de devenir un meilleur joueur, car c'est comme ça que je conçois le sport. A chaque séance d'entraînement. Et pas parce que Roger Federer ou Novak Djokovic sont face à moi. Mais bien sûr, ces gars-là vous montrent clairement ces choses qui permettent justement de s'améliorer." Rafael Nadal, bientôt 35 ans, n'est jamais sorti du top 10 mondial depuis 2005.