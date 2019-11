ATP : Nadal, 200 semaines sur le trône

Nadal n°1 au moins jusqu'en février

✅ 84 tour-level titles

✅ 19 Grand Slams

✅ 5 Davis Cups

✅ 35 ATP Masters 1000 titles

✅ 2 Olympic Gold medals



and now...



✅ 200 weeks at World No. 1.



Remarkable, @RafaelNadal 👏 pic.twitter.com/iqsXp7sGcJ

— ATP Tour (@atptour) November 25, 2019

Quel mois de novembre pour Rafael Nadal ! Non seulement le joueur espagnol a remporté la Coupe Davis avec l’Espagne ce dimanche, mais il s’était assuré une semaine avant lors du Masters la place de n°1 en fin d’année. D’ailleurs, ce lundi, le joueur de 33 ans a entamé sa 200eme semaine en tête du classement ATP !Puis il est redevenu n°1 de juin 2010 à juin 2011, d’octobre 2013 à juin 2014, d'août 2017 à février 2018, et d’avril à octobre 2018 (sauf la semaine du 14 mai et la semaine du 18 juin), avant de faire donc son retour à la place de n°1 le 4 novembre, ce que jamais un joueur aussi âgé n’avait réussi (33 ans et 175 jours).







Seuls cinq joueurs ont réussi à rester n°1 mondial pendant plus de 200 semaines : 310 pour Roger Federer, 286 pour Pete Sampras, 275 pour Novak Djokovic, 270 pour Ivan Lendl et 268 pour Jimmy Connors. Rafael Nadal compte actuellement 840 points d’avance sur Novak Djokovic et 3395 sur Roger Federer. Nadal et Djokovic feront leur retour à la compétition lors de l’ATP Cup du 3 au 12 janvier à Perth, ce qui pourrait leur rapporter au maximum 750 points. Le Serbe devra ensuite défendre son titre à l’Open d’Australie (gagné contre Nadal) et ne pourra donc pas gagner de points. L’Espagnol restera donc au moins n°1 jusqu’à mi-février, soit onze semaines supplémentaires. De quoi se rapprocher un peu du club des cinq...