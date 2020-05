ATP : Murray va bientôt rejouer

"Un moyen de redonner"

A l’arrêt depuis novembre

Alors que la Fédération britannique de tennis avait déjà annoncé l’organisation, entre le 3 et le 26 juillet, de quatre mini-tournois entre joueurs britanniques , la LTA a révélé vendredi que les meilleurs tennisman du Royaume vont aussi pouvoir en découdre quelques jours plus tôt. Car la "Battle of the Brits" va se dérouler du 23 au 28 juin, toujours à huis clos au sein du centre national du tennis de Roehampton, à Londres.Un tournoi caritatif organisé par Jamie Murray et dont les fonds seront reversés aux services de santé anglais. "Les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde, confie le frère cadet d’Andy dans un communiqué. Et nous voyons cet événement comme un moyen de redonner. Il y a eu beaucoup de travail de fait pour s'assurer que cela puisse avoir lieu. Etpleine d'action, tout en collectant des fonds précieux pour les héros du NHS (le système de santé public au Royaume-Uni, ndlr), afin de les remercier pour le travail incroyable qu'ils ont accompli."L’occasion d’enfin revoir Andy Murray sur les courts. Actuel 129mondial, l’Ecossais, remis de sa grave blessure à la hanche, était revenu à la compétition en août dernier mais. Outre les frères Murray, Dan Evans et Kyle Edmund participeront également à l’événement. Arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus, la saison ATP ne devrait elle pas reprendre avant le mois d’août.