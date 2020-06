ATP : Murray stoppé par Evans

His perfect record lives on.

"Un premier set fantastique"

Andy Murray rassure. Alors qu’il n’avait plus joué depuis la finale de la Coupe Davis, en novembre à Madrid, l’Ecossais, dont le début de saison avait été perturbé par une blessure à l’aine avant l’interruption en raison de la crise sanitaire, s’est arrêté samedi dans, un tournoi entre Britanniques organisé au Centre national d'entraînement du tennis anglais, sans public et dans des conditions sanitaires strictes. Tombeur de Liam Broady mardi (6-2, 6-2), celui qui pointe aujourd’hui aus’était ensuite incliné face à Kyle Edmund le lendemain (6-7[2], 7-6[5], 10-5) avant de dominer James Ward (6-3, 7-5) jeudi pour se hisser dans le dernier carré de l’épreuve, où il affrontait samedi le numéro 1 britannique Dan Evans (n°28).Les deux hommes se sont livrés un beau duel, remporté par Evans au tie-break du troisième set sur sa deuxième balle de match, après avoir été mené 4-1 (1-6, 6-3, 10-8). "Il a fait de très bonnes choses dans le premier set. Au final, ça s’est joué sur les points décisifs, et j’ai eu un peu de chance", commentait ensuite le vainqueur au micro d’Amazon Prime, diffuseur de la compétition. Une prestation qui a ravi Jamie Delgado, entraîneur de l’ancien numéro un mondial : ". Il a eu quelques fulgurances pendant la semaine, même s’il a parfois un peu lâché. Mais ça faisait longtemps que je ne l’avais pas vu jouer de manière aussi régulière à ce niveau. Et il augmente naturellement son niveau en fonction de la qualité de l’adversaire."