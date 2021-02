ATP : Murray sera à Montpellier

Murray joue en Challenger cette semaine



A final to kick off the season. 💪



Congrats to @andy_murray on a strong 2021 debut in Biella.



📸 @eletto_enrico pic.twitter.com/LS3MM2QP9K

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021

Le tournoi de Montpellier débutera lundi prochain, au lendemain de la finale de l’Open d’Australie, mais cela n’empêche pas ce tournoi ATP 250 de présenter un plateau alléchant. Roberto Bautista Agut (13eme mondial), David Goffin (15eme), Pablo Carreno Busta (16eme), Dusan Lajovic (27eme), Hubert Hurkacz (30eme), Ugo Humbert (30eme) ou encore Jannik Sinner (34eme), Nick Kyrgios (47eme), Richard Gasquet (48eme) et Lucas Pouille (76eme) sont attendus dans l’HéraultL’Ecossais de 33 ans, actuel 125eme mondial, a reçu une invitation de la part des organisateurs.Touché par le coronavirus quelques jours avant de s’envoler pour l’Australie afin de respecter sa quarantaine de deux semaines, l’ancien n°1 mondial a décidé de renoncer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison.Il disputera également le deuxième Challenger de Biella cette semaine, avant de se rendre à Montpellier. Toujours motivé malgré ses 33 ans, ses 46 titres et 62 millions de dollars glanés sur le circuit, et surtout cette hanche qui lui pose régulièrement problème, Andy Murray était déjà descendu à l'étage Challenger en août 2019, à Majorque, pour se remettre dans le rythme. Il avait enchaîné deux mois plus tard par une victoire au tournoi ATP 250 d'Anvers, qui reste son dernier titre à ce jour. En 2020, Murray n'a disputé que sept matchs en simple, pour trois victoires. Ce sera sa toute première participation à l’Open Sud de France.