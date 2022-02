ATP : Murray se sépare de son entraîneur

Andy Murray n’ira pas plus loin avec Jan de Witt. Alors que l’ancien vainqueur de Wimbledon a décidé en décembre dernier de se séparer de Jamie Delgado, avec lequel il a collaboré pendant six saisons, il a tenté l’expérience aux côtes de l’ancien mentor de Gaël Monfils et de Gilles Simon à l’occasion du début de la saison 2022 en Australie. Mais une élimination d’entrée lors du tournoi d’ouverture à Melbourne puis une finale perdue à Sydney contre Aslan Karatsev et une élimination dès le deuxième tour de l’Open d’Australie face au qualifié Taro Daniel ont mis un terme aux espoirs de collaboration sur le long terme avec Jan de Witt. « S'arrêter au deuxième tour d'un Grand Chelem n'est pas quelque chose de très motivant », a confié Andy Murray dans un entretien accordé au quotidien britannique The Telegraph.

Murray ne veut pas se tromper pour son dernier entraîneur

Redescendu au 102eme rang mondial, Andy Murray ne cache pas que le choix d’un nouvel entraîneur sera crucial alors qu’il se rapproche de la fin de sa carrière. « C'est une décision importante pour moi car je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir jouer, a confié celui qui a remporté trois titres du Grand Chelem, dont deux Wimbledon. Je veux m'assurer que la personne que je choisirai pour le dernier chapitre de ma carrière sera la bonne. » Après avoir eu dans son entourage des personnalités comme Ivan Lendl et Amélie Mauresmo avant de collaborer avec Jamie Delgado, Andy Murray se cherche encore mais le temps passe vite pour celui qui aura 35 ans en mai prochain et qui n’a plus remporté le moindre titre depuis le tournoi d’Anvers en 2019, à l’époque au terme d’une finale face à Stan Wawrinka.