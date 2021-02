ATP - Murray River Open : Simon qualifié, Halys et Muller éliminés

MELBOURNE - MURRAY RIVER OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 264 284€)

Première édition



2eme tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Kukushkin (KAZ)

Bolt (AUS) - McDonald (USA)

Chardy (FRA) - Simon (FRA)

Coria (ARG) - Fritz (USA, n°6)



Coric (CRO, n°4) - Ruusuvuori (FIN)

Bourchier (AUS, LL) - Kyrgios (AUS, n°13)

Mannarino (FRA, n°10) - Giron (USA)

Sousa (POR) - Evans (GBR, n°8)



Ruud (NOR, n°5) - Vesely (RTC)

Berankis (LIT) - Kubler (AUS, WC)

Fucsovics (HUN, n°16) - Gerasimov (BIE)

Sugita (JAP) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)



Humbert (FRA, n°7) - Duckworth (AUS)

Moutet (FRA) - Ramos-Viñolas (ESP, n°12)

Paul (USA, n°15) - Popyrin (AUS)

Harris (AUS, WC) - Dimitrov (BUL, n°2)



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Kukushkin (KAZ) bat Londero (ARG) : 4-6, 7-5, 6-2

Bolt (AUS) bat Kokkinakis (AUS) : 2-6, 6-4, 6-3

McDonald (USA) bat Gasquet (FRA, n°14) : 7-6 (2), 7-5



Chardy (FRA) bat Cilic (CRO, n°11) : 2-6, 6-3, 7-6 (8)

Simon (FRA) bat E.Ymer (SUE) : 6-4, 6-4

Coria (ARG) bat Albot (MDA) : 7-6 (3), 6-4

Fritz (USA, n°6) - Bye



Coric (CRO, n°4) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Troicki (SER) : 6-3, 6-4

Bourchier (AUS, LL) bat Polmans (AUS) : 6-4, 6-4

Kyrgios (AUS, n°13) bat Muller (FRA) : 3-6, 6-4, 7-6 (4)



Mannarino (FRA, n°10) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2

Giron (USA) bat Mmoh (USA) : 6-1, 7-5

Sousa (POR) bat Tu (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Evans (GBR, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°5) - Bye

Vesely (RTC) bat Ferreira Silva (POR) : 6-4, 6-4

Berankis (LIT) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-2

Kubler (AUS, WC) bat Sonego (ITA, n°9) : 3-6, 6-3, 6-4



Fucsovics (HUN, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (8), 6-3

Gerasimov (BIE) bat Harris (AFS) : 6-3, 7-5

Sugita (JAP) bat Halys (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Humbert (FRA, n°7) - Bye

Duckworth (AUS) bat Machac (RTC) : 6-3, 6-4

Moutet (FRA) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 6-4, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°12) bat Mott (AUS, WC) : 6-2, 6-4



Paul (USA, n°15) bat Norrie (GBR) : 4-6, 7-6 (2), 6-3

Popyrin (AUS) bat Gojo (CRO) : 6-7 (8), 7-6 (2), 7-6 (7)

Harris (AUS, WC) bat Daniel (JAP) : 5-7, 6-4, 7-5

Dimitrov (BUL, n°2) - Bye