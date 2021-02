ATP - Murray River Open : Mannarino et Humbert éliminés en huitièmes de finale, Chardy prend le meilleur sur Simon

Le deuxième tour du Murray River Open n’a pas souri aux Français. Tête de série numéro 10 du tournoi, Adrian Mannarino a été stoppé net par l’Américain Marcos Giron. Ce dernier, 73eme mondial, a pris le service du Tricolore dès le quatrième jeu de la première manche pour, ensuite, faire la course en tête et prendre l’ascendant sur son adversaire. Le 35eme mondial a tenté de réagir au début du deuxième set, s’offrant deux balles de break d’entrée mais Marcos Giron a su répondre pour, ensuite, prendre le service du Français. Toutefois, ce dernier a eu du répondant pour recoller à quatre jeux partout... avant de céder à nouveau son service. Ne voulant pas laisser passer l’occasion, Marcos Giron a conclu à sa première balle de match (6-3, 6-4 en 1h18’) et retrouvera Daniel Evans, tête de série numéro 8 et tombeur de Pedro Sousa (6-3, 7-5) en huitièmes de finale. Une étape qu’Ugo Humbert, tête de série numéro 7, n’atteindra pas non plus. Le 32eme mondial s’est incliné en deux manches face à l’Australien James Duckworth. Une rencontre qui a démarré par une balle de break pour ce dernier dès le deuxième jeu avant que les deux joueurs ne s’avèrent imperturbables au service. De haute lutte, Ugo Humbert a cédé au jeu décisif avant de voir son adversaire prendre son service dès le premier jeu du deuxième set. Le Français a eu l’opportunité de recoller dans le sixième jeu mais sa balle de débreak a été effacée par James Duckworth qui, ensuite, a conclu la rencontre sur un jeu blanc (7-6, 6-4 en 1h35’). Son adversaire en huitièmes de finale sera soit Corentin Moutet, soit Albert Ramos-Viñolas.

Chardy sauve l’honneur du clan tricolore en attendant Moutet

Pour voir un Français se qualifier pour les huitièmes de finale, il fallait attendre un duel franco-français. En effet, Jérémy Chardy est parvenu à prendre le meilleur sur Gilles Simon dans la foulée de sa victoire sur Marin Cilic. Après avoir obtenu une première balle de break dans le quatrième jeu, le 66eme mondial a trouvé la faille dans le sixième avant de voir Gilles Simon laisser passer l’occasion de revenir. Sur un jeu blanc, Jérémy Chardy a remporté le premier set avant de voir le match reprendre les bases des premiers échanges avec deux joueurs solides sur leurs jeux de service. Ce n’est que dans le cinquième jeu qu’une faille est apparue chez Gilles Simon, immédiatement exploitée par Jérémy Chardy qui a fait le break pour s’envoler vers la victoire (6-3, 6-4 en 1h23’). Le Français retrouvera Federico Coria ou Taylor Fritz pour une place en quarts de finale. Tête de série numéro 1, Stan Wawrinka a d’abord tremblé avant de prendre le meilleur sur Mikhail Kukushkin (4-6, 6-3, 6-1) alors que Borna Coric, tête de série numéro 3, a dominé Emil Ruusuvuori (7-5, 6-4)



MELBOURNE - MURRAY RIVER OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 264 284€)

Première édition



2eme tour

Wawrinka (SUI, n°1) bat Kukushkin (KAZ) : 4-6, 6-3, 6-1

Bolt (AUS) bat McDonald (USA) : 6-4, 6-7 (7), 7-5

Chardy (FRA) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-4

Coria (ARG) - Fritz (USA, n°6)



Coric (CRO, n°4) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-5, 6-4

Bourchier (AUS, LL) - Kyrgios (AUS, n°13)

Giron (USA) bat Mannarino (FRA, n°10) : 6-3, 6-4

Evans (GBR, n°8) bat Sousa (POR) : 6-3, 7-5



Vesely (RTC) bat Ruud (NOR, n°5) : 5-7, 7-6 (4), 6-3

Berankis (LIT) bat Kubler (AUS, WC) : 7-6 (2), 7-5

Gerasimov (BIE) bat Fucsovics (HUN, n°16) : 6-3, 1-6, 6-3

Sugita (JAP) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)



Duckworth (AUS) bat Humbert (FRA, n°7) : 7-6 (6), 6-4

Moutet (FRA) - Ramos-Viñolas (ESP, n°12)

Popyrin (AUS) bat Paul (USA, n°15) : 6-4, 6-3

Harris (AUS, WC) - Dimitrov (BUL, n°2)



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Kukushkin (KAZ) bat Londero (ARG) : 4-6, 7-5, 6-2

Bolt (AUS) bat Kokkinakis (AUS) : 2-6, 6-4, 6-3

McDonald (USA) bat Gasquet (FRA, n°14) : 7-6 (2), 7-5



Chardy (FRA) bat Cilic (CRO, n°11) : 2-6, 6-3, 7-6 (8)

Simon (FRA) bat E.Ymer (SUE) : 6-4, 6-4

Coria (ARG) bat Albot (MDA) : 7-6 (3), 6-4

Fritz (USA, n°6) - Bye



Coric (CRO, n°4) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Troicki (SER) : 6-3, 6-4

Bourchier (AUS, LL) bat Polmans (AUS) : 6-4, 6-4

Kyrgios (AUS, n°13) bat Muller (FRA) : 3-6, 6-4, 7-6 (4)



Mannarino (FRA, n°10) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2

Giron (USA) bat Mmoh (USA) : 6-1, 7-5

Sousa (POR) bat Tu (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Evans (GBR, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°5) - Bye

Vesely (RTC) bat Ferreira Silva (POR) : 6-4, 6-4

Berankis (LIT) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-2

Kubler (AUS, WC) bat Sonego (ITA, n°9) : 3-6, 6-3, 6-4



Fucsovics (HUN, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (8), 6-3

Gerasimov (BIE) bat Harris (AFS) : 6-3, 7-5

Sugita (JAP) bat Halys (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Humbert (FRA, n°7) - Bye

Duckworth (AUS) bat Machac (RTC) : 6-3, 6-4

Moutet (FRA) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 6-4, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°12) bat Mott (AUS, WC) : 6-2, 6-4



Paul (USA, n°15) bat Norrie (GBR) : 4-6, 7-6 (2), 6-3

Popyrin (AUS) bat Gojo (CRO) : 6-7 (8), 7-6 (2), 7-6 (7)

Harris (AUS, WC) bat Daniel (JAP) : 5-7, 6-4, 7-5

Dimitrov (BUL, n°2) - Bye